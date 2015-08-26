沪综指开盘涨0.5% 此前中国宣布降息及降准

路透上海8月26日 - 在连续两天大跌后，中国股市受降息及降准的利好消息提振，周三早盘止跌反弹，开盘上涨0.5%。

开盘时，沪综指.SSEC报2,980.794点，涨15.827点或0.53%。而沪深300期指9月主力合约CIFU5开盘报2,852点，涨21.2点或0.75%。

中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，自周三起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。（完）