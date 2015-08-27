沪综指收升5.3%创一个半月最大单日涨幅 金融板块强力护盘收效明显

路透北京8月27日 - 中国股市沪综指周四收涨5.3%创一个半月最大单日涨幅，金融板块强力护盘收效明显，带领大盘站稳3,000点之上。

分析师指出，受隔夜美股报复性反弹、沪股通连三日净流入、央行短期流动性大量投放等利好提振，今日大盘大幅高开后持续震荡，尾盘受银行、保险等金融板块强力拉升推动大涨，市场人气有效激活，短线大盘有望开始活跃。

沪综指.SSEC收报3,083.591点，涨156.303点或5.3%，此前最大单日涨幅为7月9日的5.76%。上证A股今日成交4,036亿元人民币，上日为4,608亿元。

光大证券分析师赵扬认为，银行板块部分估值回落至合理区间、业绩支撑明确的个股涨势都不错。

他认为，银行板块当前动态市盈率在5到6倍之间，行业派息率约为30%，所以股息回报率约为6%；而同期以十年期国债收益率计算的无风险收益率约为3.5%；这一对指标已经回到12年末13年初的水平了。

今天银行板块整体大涨，中信银行(601998.SS)、北京银行(601169.SS)等收报涨停。

东北证券分析师沈正阳说，今日中字头个股和部分央企改革龙头股涨幅居前，这主要是因为大跌之后此类个股估值优势凸显，且国企改革依然是下半年较为明确的投资主线。

隔夜美国股市大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退。道琼工业指数.DJI急升619.07点，或3.95%，至16,285.51点。

截至周四收盘，沪股通已经连四日净买入，累计金额达287.32亿元。

流动性方面，央行公开市场今日进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作，操作量与周二相同，中标利率则下滑15个基点(bp)至2.35%。据此计算，本周公开市场将净投放600亿元。

权重股中中国人寿(601628.SS)、中国中车(601766.SS)均收报涨停。

沪深300指数收报3,205.64点，涨5.95%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,030.6点，涨7.32%，成交1,765,248手。130亿元额度的沪股通净买入48.99亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。