沪综指收升5.3%创一个半月最大单日涨幅 金融板块强力护盘收效明显

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月27日 - 中国股市沪综指周四收涨5.3%创一个半月最大单日涨幅，金融板块强力护盘收效明显，带领大盘站稳3,000点之上。
分析师指出，受隔夜美股报复性反弹、沪股通连三日净流入、央行短期流动性大量投放等利好提振，今日大盘大幅高开后持续震荡，尾盘受银行、保险等金融板块强力拉升推动大涨，市场人气有效激活，短线大盘有望开始活跃。
沪综指.SSEC收报3,083.591点，涨156.303点或5.3%，此前最大单日涨幅为7月9日的5.76%。上证A股今日成交4,036亿元人民币，上日为4,608亿元。
光大证券分析师赵扬认为，银行板块部分估值回落至合理区间、业绩支撑明确的个股涨势都不错。
他认为，银行板块当前动态市盈率在5到6倍之间，行业派息率约为30%，所以股息回报率约为6%；而同期以十年期国债收益率计算的无风险收益率约为3.5%；这一对指标已经回到12年末13年初的水平了。
今天银行板块整体大涨，中信银行(601998.SS)、北京银行(601169.SS)等收报涨停。
东北证券分析师沈正阳说，今日中字头个股和部分央企改革龙头股涨幅居前，这主要是因为大跌之后此类个股估值优势凸显，且国企改革依然是下半年较为明确的投资主线。
隔夜美国股市大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退。道琼工业指数.DJI急升619.07点，或3.95%，至16,285.51点。
截至周四收盘，沪股通已经连四日净买入，累计金额达287.32亿元。
流动性方面，央行公开市场今日进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作，操作量与周二相同，中标利率则下滑15个基点(bp)至2.35%。据此计算，本周公开市场将净投放600亿元。
权重股中中国人寿(601628.SS)、中国中车(601766.SS)均收报涨停。
沪深300指数收报3,205.64点，涨5.95%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,030.6点，涨7.32%，成交1,765,248手。130亿元额度的沪股通净买入48.99亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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