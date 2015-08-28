沪综指收升4.8% 军工、石化板块强势拉抬个股走势全面激活

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月28日 - 中国股市沪综指周五收升4.8%，连续第二日大涨。分析师指出，受隔夜美股大涨和将尽快启动养老金投资等消息提振，今日大盘在军工、石化板块领涨下继续上扬，个股走势全面激活表现活跃，市场信心开始恢复，阶段性底部应已确立。预计大盘短线仍将震荡反弹上行，下一目标位于年线（3,408）附近。
沪综指.SSEC收报3,232.350点，涨148.759点或4.82%，本周累计下跌7.8%。上证A股今日成交4,738亿元人民币，上日为4,036亿元。
“我认为阶段性底部已经确立。”中信建投分析师安尉说。
他认为，此次大盘调整跌到3,000点之下有很多非理性成分，很多价值类个股、稳定的消费类个股已具备绝对投资价值，这是市场内在企稳的最重要因素，也是“涨时重势、跌时重质”的市场反映。
中国石油昨日透露，国家能源局进行的油气体制总体改革方案制定工作，目前正在征求意见、修改完善阶段。其中，油气管网分离改革，符合油气体制行业改革的大方向，也是重点内容之一。受此利好提振，今日油气改革板块涨幅居前，其中上海石化(600688.SS)收报涨停。
对此安尉认为，国企改革在局部行业突破应该很快，同时这也符合反弹的节奏：在刚开始反弹的时候是以价值股为基础，随着风险偏好的逐步提高，投资人会对国企改革、转型等主题投资重新产生兴趣。
昨日美国股市大涨超过2%，因美国经济数据强劲，道指录得2008年以来最大两日涨幅，标普500和Nasdaq指数则录得2009年以来最大两日连升。
中信期货在策略日报中指出，8月中下旬以来A股的下跌为外源性下跌，外部市场的稳定对于国内股市的指引性强。
银河证券投资顾问吴俊也认为，当前阶段性底部已经确立，因为此轮大跌最先企稳的就是银行、消费等低估值防御类个股，这表明长线资金开始试探性建仓，而底部通常都是价值投资者买出来的。
他并认为，此轮止跌反弹最关键的因素是“双降”之后货币市场利率快速下降。无风险利率的下降会导致价值型股票（尤其是股息率比较高的股票）价值中枢的上移，这才是此轮反弹的基础。
他预计，大盘这轮反弹第一目标位先看年线，之后再做方向性选择。
随着抗战胜利阅兵临近，今日全天航空、军工涨幅居前，中航电子(600372.SS)、中国船舶(600150.SS)等收报涨停。
沪深300指数收报3,342.29点，涨4.26%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,186.8点，涨7.46%，成交1,273,891手。130亿元额度的沪股通净卖出24.10亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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