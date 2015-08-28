沪综指收升4.8% 军工、石化板块强势拉抬个股走势全面激活

路透北京8月28日 - 中国股市沪综指周五收升4.8%，连续第二日大涨。分析师指出，受隔夜美股大涨和将尽快启动养老金投资等消息提振，今日大盘在军工、石化板块领涨下继续上扬，个股走势全面激活表现活跃，市场信心开始恢复，阶段性底部应已确立。预计大盘短线仍将震荡反弹上行，下一目标位于年线（3,408）附近。

沪综指.SSEC收报3,232.350点，涨148.759点或4.82%，本周累计下跌7.8%。上证A股今日成交4,738亿元人民币，上日为4,036亿元。

“我认为阶段性底部已经确立。”中信建投分析师安尉说。

他认为，此次大盘调整跌到3,000点之下有很多非理性成分，很多价值类个股、稳定的消费类个股已具备绝对投资价值，这是市场内在企稳的最重要因素，也是“涨时重势、跌时重质”的市场反映。

中国石油昨日透露，国家能源局进行的油气体制总体改革方案制定工作，目前正在征求意见、修改完善阶段。其中，油气管网分离改革，符合油气体制行业改革的大方向，也是重点内容之一。受此利好提振，今日油气改革板块涨幅居前，其中上海石化(600688.SS)收报涨停。

对此安尉认为，国企改革在局部行业突破应该很快，同时这也符合反弹的节奏：在刚开始反弹的时候是以价值股为基础，随着风险偏好的逐步提高，投资人会对国企改革、转型等主题投资重新产生兴趣。

昨日美国股市大涨超过2%，因美国经济数据强劲，道指录得2008年以来最大两日涨幅，标普500和Nasdaq指数则录得2009年以来最大两日连升。

中信期货在策略日报中指出，8月中下旬以来A股的下跌为外源性下跌，外部市场的稳定对于国内股市的指引性强。

银河证券投资顾问吴俊也认为，当前阶段性底部已经确立，因为此轮大跌最先企稳的就是银行、消费等低估值防御类个股，这表明长线资金开始试探性建仓，而底部通常都是价值投资者买出来的。

他并认为，此轮止跌反弹最关键的因素是“双降”之后货币市场利率快速下降。无风险利率的下降会导致价值型股票（尤其是股息率比较高的股票）价值中枢的上移，这才是此轮反弹的基础。

他预计，大盘这轮反弹第一目标位先看年线，之后再做方向性选择。

随着抗战胜利阅兵临近，今日全天航空、军工涨幅居前，中航电子(600372.SS)、中国船舶(600150.SS)等收报涨停。

沪深300指数收报3,342.29点，涨4.26%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,186.8点，涨7.46%，成交1,273,891手。130亿元额度的沪股通净卖出24.10亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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