沪综指缩量收跌 短线大涨后出现获利回吐

路透北京8月31日 - 中国股市沪综指周一缩量收跌。分析师指出，大盘在上周连涨两日之后今日出现获利回吐进入调整。由于量能未见明显放大，市场仍处存量资金博弈格局。在阶段性底部基本确立的前提下，后市大盘能否突破3,400点是增量资金是否愿意入市、继而打破多空平衡的关键，预计短线大盘震荡整理寻求向上突破的机会。

沪综指.SSEC收报3,205.986点，跌26.364点或0.82%，本月累计下跌12.5%，为连续第三个月下跌。上证A股今日成交4,306亿元人民币，上日为4,738亿元。

以上周五收盘点位3,232.35点计算，大盘自上周三创下本轮大跌低点2,850.71点以来累计反弹381.64点，累计涨幅达13.4%。

“往上空间不大，另外上周连涨还是有护盘资金的因素，（市场）还没有进入常态化时期。”新时代证券研究总监孙卫党说。

他并认为，市场目前进入一个“底线思维”阶段，即不论题材和热点，当从股息率这一具备普适性的评判标准看，很多个股都具备了投资价值，所以当前底部相对可靠，不会随便跌破。

上周五中金所表示，自8月31日起，对沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过100手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。另外，自8月31日结算时起，将沪深300、上证50、中证500股指期货各合约非套保持仓的交易保证金全部调整为合约价值的30%。

对于上述调整，银河期货分析师麻程认为，这对持仓量和成交量影响相当大，“30%和10%差3倍，开不了几手了。大户也进不来了，因为日内100手以上就认定为异常交易。”

而孙卫党认为，这也是市场尚处非常态的表现，当前增量资金入市谨慎的一个主要原因在于临时性的救市措施尚未退出，未来交易机制和风险防范会如何调整也是影响资金入市步伐、继而影响大盘反弹高度的一个关键。

万联证券分析师沈赟认为，3,400点一线压力很大，这一区域集结了年线、24日跳空缺口等多重阻力，大盘能否顺利突破这一点位也是增量资金能否大量进场、继而打破多空平衡的关键。

他表示，阅兵之后国企改革的顶层设计方案很有可能就会出来，届时只有方案不低于市场预期就可能形成新一轮投资主题。

今日电子支付、软件服务和高管减持板块跌幅居前，其中蓝盾股份(300297.SZ)、大唐电信(600198.SS)和万福生科(300268.SZ)收报跌停。

沪深300指数收报3,366.54点，涨0.73%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,075.8点，跌1.91%，成交554,438手。130亿元额度的沪股通净卖出5.45亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。