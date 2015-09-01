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中国财经 | 2015年 9月 1日 星期二 10:26 BJT

中国股市早盘下跌逾4% 获利浮筹叠加套牢盘出逃重压股指

路透北京9月1日 - 中国股市周二早盘下跌逾4%。分析师指出，尽管隔夜四部委出台鼓励上市公司分红、回购股票的利好，无奈市场情绪依旧低迷，外加短线获利浮筹出逃，军工股领跌，重压下大盘持续走低。

10：20分，沪综指.SSEC报3，060.17点，跌145.10点，跌幅4.53%。

“市场没有强烈的赚钱效应，大盘比较太弱，投资者情绪比较差。”东北证券分析师沈正阳指出。

他并认为，经济数据不佳以及政策面缺乏改善的预期，市场整体情绪比较悲观，此外和前两日涨得过大也有点关系，投资者急于兑现收益。

军工股整体大跌，洪都航空(600316.SS)、航天动力(600343.SS)跌停。

中国证监会、财政部、国务院国资委和银监会四部委发布通知称，为促进结构调整和资本市场稳定健康发展，将通过多种方式进一步深化改革、简政放权，大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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