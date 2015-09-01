中国股市早盘下跌逾4% 获利浮筹叠加套牢盘出逃重压股指

10：20分，沪综指.SSEC报3，060.17点，跌145.10点，跌幅4.53%。

他并认为，经济数据不佳以及政策面缺乏改善的预期，市场整体情绪比较悲观，此外和前两日涨得过大也有点关系，投资者急于兑现收益。