中国股市早盘下跌逾4% 获利浮筹叠加套牢盘出逃重压股指

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国股市周二早盘下跌逾4%。分析师指出，尽管隔夜四部委出台鼓励上市公司分红、回购股票的利好，无奈市场情绪依旧低迷，外加短线获利浮筹出逃，军工股领跌，重压下大盘持续走低。
10：20分，沪综指.SSEC报3，060.17点，跌145.10点，跌幅4.53%。
“市场没有强烈的赚钱效应，大盘比较太弱，投资者情绪比较差。”东北证券分析师沈正阳指出。
他并认为，经济数据不佳以及政策面缺乏改善的预期，市场整体情绪比较悲观，此外和前两日涨得过大也有点关系，投资者急于兑现收益。
军工股整体大跌，洪都航空(600316.SS)、航天动力(600343.SS)跌停。
中国证监会、财政部、国务院国资委和银监会四部委发布通知称，为促进结构调整和资本市场稳定健康发展，将通过多种方式进一步深化改革、简政放权，大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。