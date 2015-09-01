沪综指震荡收跌1.2% 经济数据不佳致做空情绪扩散

路透北京9月1日 - 中国股市沪综指周二震荡收跌1.2%。分析师指出，由于今日公布的PMI数据依然低迷，市场信心匮乏做空情绪扩散，短线套现压力持续释放，银行、煤电等权重股虽获护盘拉抬仍难阻止多数个股大幅下挫，在救市资金干预的情况下，预计短线大盘继续震荡以寻找方向。

沪综指.SSEC收报3,166.624点，跌39.362点或1.23%。上证A股今日成交4,199亿元人民币，上日为4,306亿元。

银河证券投资顾问吴俊认为，大盘回调的主要原因包括：今日公布的制造业PMI非常低迷，打压市场人气；信心不坚定的短线获利盘出逃；期指保证金比例进一步上调导致部分量化对冲基金为降成本而降低现货持仓。

财新/Markit周二联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。

吴俊认为，只要今日收盘不跌破5日线，那么在人民币汇率稳定、短端利率下行的背景下，反弹空间依然存在。现在的关键是投资者信心能否恢复。

衡量杠杆资金的两融余额已连续十个交易日下降，目前降至约1.05万亿的水平，反应投资者对后市看法依然悲观。

中国证监会、财政部、国务院国资委和银监会四部委发布通知称，为促进结构调整和资本市场稳定健康发展，将大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。

吴俊认为，此时推出四部委联合发文，不排除为后期公布央企顶层设计方案做铺垫。

“现在很难判断中短期走势，因为有救市资金的干预，大家都在跟维稳资金做博弈。”招商证券策略研究王稹认为。

他并表示，当前救市资金的偏好是银行、券商和破净资产的低估值蓝筹，不会参与小股票，这也是主板和创业板分歧加大、中小板和创业板表现明显输给主板的原因。

今日银行、券商板块表现较好，因前者为政府护盘主要标的股，后者主要受国泰君安午间发布“将按公司2015年7月31日净资产20%的比例出资投资权益类证券”的消息提振。建设银行(601939.SS)收涨8.7%，国信证券(002736.SZ)收涨5.4%。

沪深300指数收报3,362.08点，跌0.13%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,985.8点，跌2.62%，成交573,770手。130亿元额度的沪股通净卖出11.91亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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