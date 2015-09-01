长江证券称新增出资7.9147亿元人民币划至证金公司单独运作

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国券商长江证券股份有限公司(000783.SZ)周二公告称，公司将新增出资7.9147亿元人民币，即先后共出资31.3850亿元（2015年7月底净资产的20%），划至证金公司设立的专门账户单独运作。
公告称，公司通过了《关于公司参与设立证金公司专门账户的议案》，本次出资事项纳入年度自营权益类证券投资范围，未超出公司2015年第二次临时股东大会的授权。
公告并称，本次董事会审议的事项较为紧迫，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，公司全体董事一致同意并签署了《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议提前通知的函》。
今日部分券商陆续公告称拟提高权益类证券投资比例及自营业务规模。中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周二午间公告称，拟按7月末净资产20%比例出资投资权益类证券，并相应提高自营业务规模。
长江证券A股周二报收9.66元，近一个月下跌16.74%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。