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中国财经 | 2015年 9月 1日 星期二 18:02 BJT

长江证券称新增出资7.9147亿元人民币划至证金公司单独运作

路透北京9月1日 - 中国券商长江证券股份有限公司(000783.SZ)周二公告称，公司将新增出资7.9147亿元人民币，即先后共出资31.3850亿元（2015年7月底净资产的20%），划至证金公司设立的专门账户单独运作。

公告称，公司通过了《关于公司参与设立证金公司专门账户的议案》，本次出资事项纳入年度自营权益类证券投资范围，未超出公司2015年第二次临时股东大会的授权。

公告并称，本次董事会审议的事项较为紧迫，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，公司全体董事一致同意并签署了《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议提前通知的函》。

今日部分券商陆续公告称拟提高权益类证券投资比例及自营业务规模。中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周二午间公告称，拟按7月末净资产20%比例出资投资权益类证券，并相应提高自营业务规模。

长江证券A股周二报收9.66元，近一个月下跌16.74%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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