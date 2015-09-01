长江证券称新增出资7.9147亿元人民币划至证金公司单独运作

路透北京9月1日 - 中国券商长江证券股份有限公司(000783.SZ)周二公告称，公司将新增出资7.9147亿元人民币，即先后共出资31.3850亿元（2015年7月底净资产的20%），划至证金公司设立的专门账户单独运作。

公告并称，本次董事会审议的事项较为紧迫，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，公司全体董事一致同意并签署了《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议提前通知的函》。