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中国财经 | 2015年 9月 2日 星期三 09:54 BJT

沪综指开盘暴跌4.4% 海外股市下挫令国内市场雪上加霜

路透上海9月2日 - 中国股市沪综指周三开盘即暴跌4.4%。分析师指出，A股市场走势本来就较为疲弱，大部分依赖权重股支撑，市场人气低迷，而昨晚海外股市下挫令大盘下跌趋势加剧。

开盘10分钟时，沪综指.SSEC报3,059.757点，大跌106.867点或3.37%；沪综指今日开在3,027.678点，跌4.39%。

“市场本来就很弱，欧美股市的下跌，让A股再借势跌一点。”华泰证券分析师周林指出。

美国股市在短暂平静后周二恢复动荡走势，对中国经济体质的担忧重燃，打压三大指数重挫近3%，加剧了美股遭长期抛售的担忧。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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