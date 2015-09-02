沪综指小幅收低 午后银行股护盘迹象明显

路透上海9月2日 - 中国股市沪综指周三收市小跌。分析师指出，沪综指今日低开4.4%后，不少投资者认为大盘反应有些过度，期指率先反弹并引领抄底买盘入场，推动大盘早盘尾市逆势翻红，不过因后续买气明显不足，大盘午后重返弱势防守，银行股上有明显护盘迹象。

沪综指.SSEC收报3,160.167点，跌6.457点或0.2%，本周累计下跌2.23%。上证A股今日成交4,227亿元人民币，上日为4,199亿元。

“银行股上明显有护盘迹象，但抛盘还是不得了，说明大家还是信心不足。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

上证银行股.SSEBKI收升1.73%，其中市值最大的工商银行(601398.SS)收于涨停位4.95元。

分析师指出，目前国内经济数据偏弱、海外股市相当动荡以及人民币贬值预期挥之不去，均成为A股近期的不利因素。尽管午后有资金护盘，但并非长久之计，估计节后大盘走势仍可能偏弱。

美国股市在短暂平静后周二恢复动荡走势，对中国经济体质的担忧重燃，打压三大指数重挫近3%，加剧了美股遭长期抛售的担忧。本周四和周五因公众假期，A股市场休市，下周一恢复交易。

国际指数纳入A股之事今日有一些利好因素出现。美国指数编制公司MSCI明晟指出，近日中国市场剧烈震荡，及当局大举干预的情况，将不会是MSCI决定是否将中国上市个股纳入新兴市场指数时的考虑因素。

沪深300指数.CSI300收报3,365.832点，涨0.11%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5尾盘报2,961.8点，跌1.51%，成交586,341手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出30亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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