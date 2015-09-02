沪综指小幅收低 午后银行股护盘迹象明显

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月2日 - 中国股市沪综指周三收市小跌。分析师指出，沪综指今日低开4.4%后，不少投资者认为大盘反应有些过度，期指率先反弹并引领抄底买盘入场，推动大盘早盘尾市逆势翻红，不过因后续买气明显不足，大盘午后重返弱势防守，银行股上有明显护盘迹象。
沪综指.SSEC收报3,160.167点，跌6.457点或0.2%，本周累计下跌2.23%。上证A股今日成交4,227亿元人民币，上日为4,199亿元。
“银行股上明显有护盘迹象，但抛盘还是不得了，说明大家还是信心不足。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。
上证银行股.SSEBKI收升1.73%，其中市值最大的工商银行(601398.SS)收于涨停位4.95元。
分析师指出，目前国内经济数据偏弱、海外股市相当动荡以及人民币贬值预期挥之不去，均成为A股近期的不利因素。尽管午后有资金护盘，但并非长久之计，估计节后大盘走势仍可能偏弱。
美国股市在短暂平静后周二恢复动荡走势，对中国经济体质的担忧重燃，打压三大指数重挫近3%，加剧了美股遭长期抛售的担忧。本周四和周五因公众假期，A股市场休市，下周一恢复交易。
国际指数纳入A股之事今日有一些利好因素出现。美国指数编制公司MSCI明晟指出，近日中国市场剧烈震荡，及当局大举干预的情况，将不会是MSCI决定是否将中国上市个股纳入新兴市场指数时的考虑因素。
沪深300指数.CSI300收报3,365.832点，涨0.11%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5尾盘报2,961.8点，跌1.51%，成交586,341手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出30亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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