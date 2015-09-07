沪综指收挫2.5%连四日下跌 监管层安抚难敌金融股重挫

路透北京9月7日 - 中国股市沪综指周一收挫2.5%，为连续第四日下跌。分析师指出，尽管监管层继续表态安抚市场情绪，无奈A股人气依然低迷，量能无法放大，加上护盘资金明显缺位导致银行等金融股重挫，导致大盘欲攻乏力，预计短线仍将继续向下寻底。

沪综指.SSEC收报3,080.420点，跌79.747点或2.52%。上证A股今日成交3,022亿元人民币，上日为4,227亿元。

“市场表现应该是正常，因为放假之前主要是护盘资金的作用。”新时代证券研究总监孙卫党称。因公众假期，中国股市上周四至五休市。

他并认为，市场的修复重构并非一日之功，长线资金即使入场也要等到政策明朗，这也是证监会在答记者问中强调修复市场和建设市场有机结合的原因。

中国证监会有关负责人昨表示，今后，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，中国证券金融公司仍将继续以多种形式发挥维稳作用。他还指出，目前，国内股市的泡沫和风险已得到相当程度的释放，市场交易基本正常，流动性较为充裕，市场内在稳定性增强。

中国人民银行行长周小川在G20会议上亦表示，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。

今日上证银行股指数.SSEBKI收盘重挫6.66%，其中交通银行(601328.SS)收报跌停；中国人寿(601628.SS)亦收挫7.19%。

受中金所新规影响，今天期指则全线上涨，基差贴水大幅收窄，中证500期指当月和下月合约并一度触及涨停。对此广发期货研究员胡岸指出，“今天期指全面上涨和现货市场的表现存在较大分化，这种上涨更多的是新规出台后贴水的修复。”

不到一周时间，中国再一步收紧股指期货监管，中国金融期货交易所上周三晚间公告，自9月7日起，将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准，由目前的30%提高至40%；上述合约套期保值持仓保证金标准，也由10%提高至20%。

胡岸并表示，新规出台前，大部分空单在机构手上做套保；新规出台后，由于现货指数较低，保证金比例大幅提升，且期指大幅贴水，所以持空单做套保的需求也大幅降低，所以机构占总持仓量的比例也会下降，这反映出投资者结构的变化。

沪深300指数收报3,250.49点，跌3.43%,；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,096.2点，涨2.22%，成交38,054手。130亿元额度的沪股通净卖出0.86亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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