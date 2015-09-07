沪港通北向A股交易午盘尾段买盘涌现 净流出大幅收窄

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月7日 - 中国股市反弹乏力，惟沪港通北向A股交易（沪股通）周一午盘尾段买盘涌现，并带动净流出情况明显改善。
沪股通盘初开始卖盘多于买盘，导致每日额度余额维持逾100%的水平，直至下午2时48分每日额度余额突然由141.27亿元人民币掉头向下，终场降至130.86元，余额水平回落至100%，反映买盘与卖盘基本相当。
沪港通今日成交金额为45.03亿元，较上周三即假期前一个交易日的总成交金额缩减43%；周一买入金额为21.63亿元，卖出23.4亿元。市场人士称，A股小长假后延续颓势，可能因而吸引外资资金流入。
中国股市沪综指.SSEC盘初一度冲高近2%后再度回落，终场收挫2.5%，为连续第四日下跌。
分析师指出，尽管监管层继续表态安抚市场情绪，无奈A股人气依然低迷，量能无法放大，加上护盘资金明显缺位导致银行等金融股重挫，导致大盘欲攻乏力，预计短线仍将继续向下寻底。
沪港通南向港股交易（港股通）方面，今日成交总金额为24.4亿港元，其中买入15.35亿港元，卖出9.05亿港元。
大市恒生指数.HSI周一收跌1.23%，报20,583.52点；国企指数.HSCE亦跌0.72%，报9,103.22点。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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