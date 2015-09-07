版本:
中国
中国财经 | 2015年 9月 7日 星期一 16:36 BJT

沪港通北向A股交易午盘尾段买盘涌现 净流出大幅收窄

路透香港9月7日 - 中国股市反弹乏力，惟沪港通北向A股交易（沪股通）周一午盘尾段买盘涌现，并带动净流出情况明显改善。

沪股通盘初开始卖盘多于买盘，导致每日额度余额维持逾100%的水平，直至下午2时48分每日额度余额突然由141.27亿元人民币掉头向下，终场降至130.86元，余额水平回落至100%，反映买盘与卖盘基本相当。

沪港通今日成交金额为45.03亿元，较上周三即假期前一个交易日的总成交金额缩减43%；周一买入金额为21.63亿元，卖出23.4亿元。市场人士称，A股小长假后延续颓势，可能因而吸引外资资金流入。

中国股市沪综指.SSEC盘初一度冲高近2%后再度回落，终场收挫2.5%，为连续第四日下跌。

分析师指出，尽管监管层继续表态安抚市场情绪，无奈A股人气依然低迷，量能无法放大，加上护盘资金明显缺位导致银行等金融股重挫，导致大盘欲攻乏力，预计短线仍将继续向下寻底。

沪港通南向港股交易（港股通）方面，今日成交总金额为24.4亿港元，其中买入15.35亿港元，卖出9.05亿港元。

大市恒生指数.HSI周一收跌1.23%，报20,583.52点；国企指数.HSCE亦跌0.72%，报9,103.22点。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐