三峡资本近期斥资约20亿元在二级市场购入长江证券5%股份

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月7日 - 近阶段表现低迷的中国券商股成为投资机构关注的对象。长江证券(000783.SZ)周一稍晚公告称，央企三峡集团全资子公司三峡资本控股有限公司在8月和9月斥资约20亿元人民币，购入长江证券2.372亿股股份，占后者总股本的5%。
长江证券简式权益变动公告称，三峡资本购入长江证券股份，主要是因为对上市公司未来发展前景的看好。未来一年三峡资本将根据证券市场整体状况并结合长江证券的发展及其股价等因素，决定是否继续增持长江证券的股份。
公告显示，三峡资本是在二级市场买入长江证券A股，8月买入1亿4,715.58万股，价格区间为7.8-9.48元；9月买入9,006.99万股，价格区间为8.88-10.25元。
上周，长江证券公告称，国华人寿在8月24日至9月1日期间买入长江证券4,804.99万股，占总股本1.01%。4月长江证券公告称，新理益集团拟以100亿元价格接手长江证券第一大股东海尔投资发展所持的14.72%股权。
长江证券的股权相对较分散，截止6月底，海尔投资仍为其第一大股东。三峡资本持股达到5%后，有望成为长江证券第四大股东。
长江证券周一收报9.95元，跌0.10元或1.0%，过去三个月该股累计下跌44.13%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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