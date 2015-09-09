沪综指早盘收涨1.7% 政策利好效应叠加推动大盘反弹

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月9日 - 中国股市沪综指周三早盘收升1.7%。分析师指出，此前大盘在连续下跌后本身存在技术性反弹的要求，昨日大盘尾市上涨预示了短线反弹行情的启动，而近日监管层连续出台多项措施稳定股市，政策叠加的效应滞后显现，推动个股全面普涨。
早盘收市时，沪综指.SSEC报3,224.116点，涨53.664点或1.69%。上海A股半日成交2,328亿元人民币，上日全天为2,634亿元，并创近七个月新低。
“市场此前跌了较多，确实需要一个反弹，再加上政策利好叠加效应的滞后体现，这是大盘上涨的两个原因。”华泰证券分析师周林表示。
不过他亦指出，大盘反弹的持续性还需观察。近阶段各券商正全面清理场外配资盘，尚不清楚这次清理对大盘到底产生多大压力，但抛压肯定会存在，关键看多头有没有信心接过来。
在周二中国A股大涨2.9%后，隔夜欧美股市均出现大涨，美股大涨逾2%，并进一步转导至周三的亚洲股市，日经指数.N225早盘反弹5%，恒生指数.HSI涨3%。
个股出现普涨，不过中小盘股涨幅居前。沪深300指数.CSI300早盘收升1.69%，创业板指数P涨3.49%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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