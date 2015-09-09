沪综指放量收升2.3%连二日反弹 题材股活跃市场信心回暖

路透北京9月9日 - 中国股市沪综指周三放量收升2.3%，连续第二日反弹。分析师称，今日象征新经济的题材股非常活跃，人气有效回升，盘中现权重蓝筹和中小创共舞局面。若这一趋势得以延续，预计短线大盘呈震荡上行格局，第一目标位看年线附近(3,431点)。

沪综指.SSEC收报3,243.089点，涨72.637点或2.29%。上证A股今日成交4,122亿元人民币，较上日创下的近七个月地量2,634亿元放大逾五成。

“外围市场走好，以及外储下降引发央行未来降准补充基础货币的预期，这两点应该是今天市场表现较好的原因。”银河证券投资顾问吴俊称。

美国股市周二在上周大跌后反弹，跳升逾2%，因中国股市反弹点燃了全球股市的升势。

吴俊表示，当前机构仓位都很低，一旦有某家机构加仓，立刻就会出现其他机构跟风加仓的情况，这无疑是有利因素；此外三大期指主力合约本周贴水大幅收窄，无疑对现货市场起到正面指引。

他并指出，沪综指能否延续涨势并朝年线进发，关键要看两融余额能否持续放大，以及创业板指能否继续上涨并站上年线。因为前者是衡量当前市场风险偏好的最重要指标，后者因为涵盖众多题材股且护盘资金较少参与其中，因此能比较真实反映市场信心的修复程度。

今天涨幅居前的板块包括充电桩、国产软件和信息安全等，世纪星源(000005.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)和启明星辰(002439.SZ)收报涨停。

沪深300指数收报3,399.31点，涨1.96%,；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,328.2点，涨1.68%，成交23,237手。130亿元额度的沪股通净卖出27.67亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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