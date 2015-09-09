沪综指放量收升2.3%连二日反弹 题材股活跃市场信心回暖

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月9日 - 中国股市沪综指周三放量收升2.3%，连续第二日反弹。分析师称，今日象征新经济的题材股非常活跃，人气有效回升，盘中现权重蓝筹和中小创共舞局面。若这一趋势得以延续，预计短线大盘呈震荡上行格局，第一目标位看年线附近(3,431点)。
沪综指.SSEC收报3,243.089点，涨72.637点或2.29%。上证A股今日成交4,122亿元人民币，较上日创下的近七个月地量2,634亿元放大逾五成。
“外围市场走好，以及外储下降引发央行未来降准补充基础货币的预期，这两点应该是今天市场表现较好的原因。”银河证券投资顾问吴俊称。
美国股市周二在上周大跌后反弹，跳升逾2%，因中国股市反弹点燃了全球股市的升势。
吴俊表示，当前机构仓位都很低，一旦有某家机构加仓，立刻就会出现其他机构跟风加仓的情况，这无疑是有利因素；此外三大期指主力合约本周贴水大幅收窄，无疑对现货市场起到正面指引。
他并指出，沪综指能否延续涨势并朝年线进发，关键要看两融余额能否持续放大，以及创业板指能否继续上涨并站上年线。因为前者是衡量当前市场风险偏好的最重要指标，后者因为涵盖众多题材股且护盘资金较少参与其中，因此能比较真实反映市场信心的修复程度。
今天涨幅居前的板块包括充电桩、国产软件和信息安全等，世纪星源(000005.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)和启明星辰(002439.SZ)收报涨停。
沪深300指数收报3,399.31点，涨1.96%,；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,328.2点，涨1.68%，成交23,237手。130亿元额度的沪股通净卖出27.67亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
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