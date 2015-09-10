沪综指缩量收跌1.4%终结连两日反弹 因获利回吐且数据不佳

路透北京9月10日 - 中国股市沪综指周四缩量收跌1.4%，结束连两日反弹。分析师称，受获利回吐抛压拖累，今日大盘上攻无力，而CPI涨幅超预期加上场外配资清理加速无疑削弱市场信心，盘中板块普跌，权重蓝筹护盘无力，预计短线大盘震荡磨底。

沪综指.SSEC收报3,197.893点，跌45.196点或1.39%。上证A股今日成交2,991亿元人民币，上日为4,122亿元。

“一年期定存利率1.75%，8月份CPI同比涨2%，央行后续降息的空间不大。”万联证券分析师沈赟称。

猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月CPI(居民消费价格指数)同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累PPI(工业生产者出厂价格指数)同比降幅创近六年最大。

沈赟认为，猪肉价格连续上涨会推高禽肉价格，继而推高蛋价，而随着养猪养鸡的农户增加，豆粕玉米等主要饲料价格也会上涨，因此四季度物价压力依然不可小觑。

他并提到，虽然所剩场外存量配资规模不大，但从证监会要求的时间表看，规模在10亿元以下的18家券商必须在9月11日（本周五）前完成清理，这也是近期市场抛压较大、信心不稳的一个主因。

新时代证券研究总监孙卫党也认为，清理存量配资还是带来一定影响，盘中部分个股还是明显有出货的迹象；但规模已经不大，因为算上前期遭强平爆仓的、主动平仓的以及已经清理的，剩下的规模至在2,000-3,000亿元左右。

今日跌幅居前的板块包括券商和有色金属，其中西部证券(002673.SZ)收跌5.56%，云南铜业(000878.SZ)收报跌停。

沪深300指数收报3,357.56点，跌1.23%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,295.4点，跌0.92%，成交15,260手。130亿元额度的沪股通净买入31.71亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。