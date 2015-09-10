沪综指缩量收跌1.4%终结连两日反弹 因获利回吐且数据不佳

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月10日 - 中国股市沪综指周四缩量收跌1.4%，结束连两日反弹。分析师称，受获利回吐抛压拖累，今日大盘上攻无力，而CPI涨幅超预期加上场外配资清理加速无疑削弱市场信心，盘中板块普跌，权重蓝筹护盘无力，预计短线大盘震荡磨底。
沪综指.SSEC收报3,197.893点，跌45.196点或1.39%。上证A股今日成交2,991亿元人民币，上日为4,122亿元。
“一年期定存利率1.75%，8月份CPI同比涨2%，央行后续降息的空间不大。”万联证券分析师沈赟称。
猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月CPI(居民消费价格指数)同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累PPI(工业生产者出厂价格指数)同比降幅创近六年最大。
沈赟认为，猪肉价格连续上涨会推高禽肉价格，继而推高蛋价，而随着养猪养鸡的农户增加，豆粕玉米等主要饲料价格也会上涨，因此四季度物价压力依然不可小觑。
他并提到，虽然所剩场外存量配资规模不大，但从证监会要求的时间表看，规模在10亿元以下的18家券商必须在9月11日（本周五）前完成清理，这也是近期市场抛压较大、信心不稳的一个主因。
新时代证券研究总监孙卫党也认为，清理存量配资还是带来一定影响，盘中部分个股还是明显有出货的迹象；但规模已经不大，因为算上前期遭强平爆仓的、主动平仓的以及已经清理的，剩下的规模至在2,000-3,000亿元左右。
今日跌幅居前的板块包括券商和有色金属，其中西部证券(002673.SZ)收跌5.56%，云南铜业(000878.SZ)收报跌停。
沪深300指数收报3,357.56点，跌1.23%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,295.4点，跌0.92%，成交15,260手。130亿元额度的沪股通净买入31.71亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
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