同花顺及公司高层昨就所受行政处罚向证监会提出申辩要求

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月11日 - 中国金融信息服务商同花顺(300033.SZ)周五中午公告称，该公司、公司副总朱志峰以及公司产品经理郭红波周四已就此前受到的中国证监会行政处罚，分别向证监会提起陈述、申辩和举行听证会的要求。
中国证监会此前以涉嫌非法经营证券业务为由对同花顺、恒生电子(600570.SS)以及上海铭创立案调查，称前述三家公司开发的系统允许投资者不履行实名开户程序即可进行证券交易。
周一，同花顺等三家公司分别收获中国证监会行政处罚通知。通知称同花顺公司明知其客户经营方式，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系统及提供相关服务，并获取收益的行为，构成非法经营证券业务。
中国证监会决定没收同花顺公司违法所得217.7万元人民币，并处以653.1万元罚款；对朱志峰和郭红波处于警告，并分别给予10万元和5万元的罚款。
同时，证监会还决定没收恒生公司违法所得1.33亿元，并处以3.99亿元罚款，对其董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告，并分别处以30万元罚款；没收铭创公司违法所得1,599万元，并处以4,796万元罚款；对其董事长刘照波、总经理谢承刚给予警告，并分别处以20万元罚款。
周五早市收盘，同花顺报42.59元，涨1.07%。（完）
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(发稿 吴晓龙；审校 林琦/林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。