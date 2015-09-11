沪综指缩量微收升 观望情绪较浓短线仍将继续寻底

路透北京9月11日 - 中国股市沪综指周五微收升，A股成交额创七个月新低。分析师称，今日多空双方围绕3,200点展开争夺，在经济数据低迷，做多信心不强，投资者持股周期很短的市况下，大盘明显进入缩量整固阶段，或待经济企稳信号释放后才有大幅上攻可能，短线仍将继续寻底。

沪综指.SSEC收报3,200.234点，微涨2.341点或0.07%；本周累计涨1.27%，终结连三周跌势。上证A股今日成交2,522亿元人民币，较上日的2,991亿元降约15%；此前成交额低位为2月12日的2,294亿。

“整个市场的情绪面比较谨慎，场外存量配资清理倒计时又会打击人气，受此影响存量资金也会离场。”山西证券分析师麻文宇说。

她并认为，短线市场并不具备大幅反弹的条件，但向下空间也不大，整体处于区间震荡格局，在量能无法有效放大的前提下，股指想要突破箱体震荡并不容易。

从风险偏好指标看，周四两融余额再度缩减31.4亿元，至约0.99万亿元，在9月2日跌破万亿关口之后，两融余额始终无法回复到万亿之上，反映出市场上风险偏好最高的一部分投资者做多动能不强。

“没有一条主线能够点燃大家的热情。”招商证券策略研究王稹表示。

他并认为，当前市场的特点是有人抢反弹，但持股周期很短，当然不排除通过筹码的充分交换逐步拉升股指的可能，但这个周期可能很长。

今日上海本地股涨幅居前，包括交运股份(600676.SS)等多只个股收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,347.19点，跌0.31%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5收盘报3,311.4点，涨0.32%，成交16,290手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入0.66亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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