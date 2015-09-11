沪综指缩量微收升 观望情绪较浓短线仍将继续寻底

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月11日 - 中国股市沪综指周五微收升，A股成交额创七个月新低。分析师称，今日多空双方围绕3,200点展开争夺，在经济数据低迷，做多信心不强，投资者持股周期很短的市况下，大盘明显进入缩量整固阶段，或待经济企稳信号释放后才有大幅上攻可能，短线仍将继续寻底。
沪综指.SSEC收报3,200.234点，微涨2.341点或0.07%；本周累计涨1.27%，终结连三周跌势。上证A股今日成交2,522亿元人民币，较上日的2,991亿元降约15%；此前成交额低位为2月12日的2,294亿。
“整个市场的情绪面比较谨慎，场外存量配资清理倒计时又会打击人气，受此影响存量资金也会离场。”山西证券分析师麻文宇说。
她并认为，短线市场并不具备大幅反弹的条件，但向下空间也不大，整体处于区间震荡格局，在量能无法有效放大的前提下，股指想要突破箱体震荡并不容易。
从风险偏好指标看，周四两融余额再度缩减31.4亿元，至约0.99万亿元，在9月2日跌破万亿关口之后，两融余额始终无法回复到万亿之上，反映出市场上风险偏好最高的一部分投资者做多动能不强。
“没有一条主线能够点燃大家的热情。”招商证券策略研究王稹表示。
他并认为，当前市场的特点是有人抢反弹，但持股周期很短，当然不排除通过筹码的充分交换逐步拉升股指的可能，但这个周期可能很长。
今日上海本地股涨幅居前，包括交运股份(600676.SS)等多只个股收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,347.19点，跌0.31%；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5收盘报3,311.4点，涨0.32%，成交16,290手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入0.66亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
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