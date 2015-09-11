上证所发布房地产电力等六行业信息披露指引 引导理性投资

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月11日 - 中国上海证交所周五稍晚发布上市公司行业信息披露指引文件，并针对房地产、煤炭、电力、零售、汽车制造和医药制造六个行业制定特别的经营性信息披露要求。这批指引，有益于增强上市公司信息披露有效性，有利于引导投资者更多地依靠上市公司公开信息进行理性投资。
房地产和煤炭的行业指引曾于2013年底发布，此次进行了大幅度的修订完善，其余四个行业为初次发布，这些指引将自10月1日起实施。这六个行业，均是沪市公司中数量集中、比重较大、特征明显的重点行业。
在房地产行业指引中，增加了宏观经济、国家政策、行业状况等外部环境因素的披露要求，并强化了行业内上市公司关于细分产业领域、土地储备、开发投资、财务融资等公司具体经营情况的信息披露。
煤炭行业指引要求针对政策影响、煤炭储量、资源开采和销售情况、重大建设项目及资产收购出售、安全环保工作等方面，加强行业内上市公司关于行业经营性信息的披露。电力行业披露指引重点强化了关于政策变化、装机容量、电量电价、厂用电率、资本开支等经营方面的披露要求。
汽车制造除了强化关于自身研发能力、产能状况、发展战略等经营信息的披露，并对新车型上市、重大订单、召回计划等行业特有信息的披露要求作了细化规定。医药行业披露指引则重点强化了关于国家政策影响、新药研发注册、主要产品产销及纳入相关药物目录等情况的信息披露。
就日常信息披露监管而言，上证所将进一步督促上市公司在股价异常波动、市场传闻澄清、重大交易、临时公告等信息披露中，更多地从行业角度丰富信息披露的含金量；进一步在并购重组相关预案的信息披露监管中，增加行业性元素。
同时，上海证交所还就“PE+上市公司”投资模式的信息披露作了有针对性的规定，例如还须披露合作的主要业务领域、投资项目、管理模式、退出机制、利润分配、业绩影响以及相关风险因素；明晰相关方的关联关系或者利益安排。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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