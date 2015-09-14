沪综指放量收挫2.7% 多重因素叠加冲击大盘中小板块领跌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月14日 - 中国股市沪综指周一放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。分析师称，目前市场筑底仍不充分，上周缩量反弹未能有效改善市场情绪，大盘再度出现较大力度下跌。
沪综指.SSEC收报3,114.80点，跌85.43点或2.67%；上证A股今日成交3,728亿元人民币，较上个交易日大增近五成；上个交易日仅成交2,522亿元，创七个月新低。
“盘面肯定是偏弱的，特别是中小盘个股跌得比较厉害。”方正证券分析师陈敏称。
他并认为，前期市场反弹量能释放过快，市场情绪还未完全稳定，后市股指仍将有上下反复的过程。而市场对国企改革消息早有预期，周末意见公布后预期兑现，导致国企改革板块今日表现平平。
中国国务院周日发布国企改革指导意见指出，将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。
今日银行等权重股出现护盘动作，上证银行股指数.SSEBKI逆势上涨2.95%，招商银行(600036.SS)收涨7.18%，中国铁建(601186.SS)收升7.91%。
尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但此前公布数据显示，8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力 。
创业板指数收跌7.49%，大康牧业(002505.SZ)、新天科技(300259.SZ)跌停报收。
沪深300指数收报3,281.13点，跌1.97%；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,137.0点，跌5.04%，成交20,367手。130亿元额度的沪股通净买入6.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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