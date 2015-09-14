沪综指放量收挫2.7% 多重因素叠加冲击大盘中小板块领跌

路透北京9月14日 - 中国股市沪综指周一放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。分析师称，目前市场筑底仍不充分，上周缩量反弹未能有效改善市场情绪，大盘再度出现较大力度下跌。

沪综指.SSEC收报3,114.80点，跌85.43点或2.67%；上证A股今日成交3,728亿元人民币，较上个交易日大增近五成；上个交易日仅成交2,522亿元，创七个月新低。

“盘面肯定是偏弱的，特别是中小盘个股跌得比较厉害。”方正证券分析师陈敏称。

他并认为，前期市场反弹量能释放过快，市场情绪还未完全稳定，后市股指仍将有上下反复的过程。而市场对国企改革消息早有预期，周末意见公布后预期兑现，导致国企改革板块今日表现平平。

中国国务院周日发布国企改革指导意见指出，将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

今日银行等权重股出现护盘动作，上证银行股指数.SSEBKI逆势上涨2.95%，招商银行(600036.SS)收涨7.18%，中国铁建(601186.SS)收升7.91%。

尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但此前公布数据显示，8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力 。

创业板指数收跌7.49%，大康牧业(002505.SZ)、新天科技(300259.SZ)跌停报收。

沪深300指数收报3,281.13点，跌1.97%；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,137.0点，跌5.04%，成交20,367手。130亿元额度的沪股通净买入6.5亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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