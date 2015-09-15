沪综指缩量收跌3.5% 市场信心溃散中小盘个股继续领跌

路透北京9月15日 - 中国股市沪综指周二缩量收跌3.5%，市场信心溃散中小盘个股继续领跌。分析师称，虽然证监会隔夜发声，称场外配资清理和股权质押遭强平的规模不大，且午后银行、保险等权重蓝筹续见护盘，无奈当前市场熊市心态浓厚，投资者情绪面尤为悲观，预计短线继续震荡寻底。

沪综指.SSEC收报3,005.172点，跌109.626点或3.52%。上证A股今日成交2,435亿元人民币，成交额创逾七个月新低，上日为3,728亿元。

“核心还是没有信心，看不到上升空间，没法找到故事，让大家相信能够上涨。”东北证券分析师沈正阳表示。

他还指出，在目前相当清淡的市况下，场外配资清理及融资融券盘主动撤退带来的抛压对大盘产生不小的压力。

两市大批个股继续跌停，其中船舶、航空等板块跌幅居前，中国船舶(600150.SS)、中航电子(600372.SS)收报跌停。

周日晚间国企改革指导意见公布后，虽然市场总体评价符合预期，但沪综指连续大跌，央企改革板块表现平平，尤其是前期热炒的中粮系等个股跌幅较大。

中国证监会新闻发言人邓舸周一晚间在证监会官方微博上表示，目前涉嫌场外配资的账户已清理六成，按现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。

沪深300指数收报3,152.23点，跌3.93%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,114.2点，跌0.73%，成交16,791手。130亿元额度的沪股通净买入11.17亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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