沪综指收创近三周最大单日涨幅 受伞形信托利好传闻提振（更新版）

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路透北京9月16日 - 中国股市沪综指周三大举反弹，收创近三周最大单日涨幅。分析师称，尾盘受多家信托就旗下伞形信托能否存续一事向监管层申诉成功的传闻提振，大盘现暴力拉升，逾千只个股涨停。但因成交量未出现明显放大，反弹能否持续须看上述消息能否落实，预计短线大盘仍继续震荡筑底。

沪综指.SSEC收报3,152.263点，涨147.091点或4.89%，此前最大单日涨幅为8月27日的5.34%；上证A股今日成交2,814亿元人民币，上日为2,435亿元。

“多家信托向证监会申诉，据说只要规范之后就可以继续存续了。”万联证券分析师沈赟在谈到尾盘大涨的原因时表示。

此前据国内媒体报导，由于证监会清理场外存量配资进入倒计时，多家券商将清查目标瞄准了伞形信托接口。报导称，只要伞形信托嫁接了恒生HOMS、上海铭创或同花顺等系统、或是二级分仓账户存在非实名制的情况就必须被清理。

沈赟称，包括中融信托和山东信托在内的多家大型信托公司发行的资管计划基本上都是合规的，很少有人刻意违规操作这种账户。前两天大跌就是市场担心所有信托都会被清盘。所以今天晚上监管层能否出面证实这一消息对后市走势非常关键。

新时代证券研究总监孙卫党在谈到近期场外存量配资清盘的问题时称，清查配资导致市场情绪谨慎只是表面现象，本质上看市场尚未进入常态，很多问题还没有说法，包括中信证券的问题，前期热谈的恶意做空的问题，都还没有结论。

新华社微博新华视点周二报导称，中信证券股份有限公司总经理程博明、运营管理部负责人于新力、信息技术中心副经理汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。

另外他认为，从技术图看，周二沪综指的下跌已导致大盘再度破位，很难说底部已经探明。

沈赟并表示，本周最后两个交易日市场关注的重点应该周五凌晨美联储议息会议决定。是否加息事关中国汇率政策，继而影响人民币大类资产的吸引力。

今日互联网、国产软件和公共交通等板块涨幅居前，其中浪潮信息000977.SS、强生控股(600662.SS)等个股收报涨停。

沪深300指数收报3,309.25点，涨4.98%；沪深300指数期货主力9月合约收报3,304.8点，涨5.6%，成交17,246手。130亿元额度的沪股通净买入19.04亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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