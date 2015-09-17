沪综指震荡收跌2.1% 反弹受阻尾盘再度跳水

路透北京9月17日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌2.1%。分析师称，虽然今日量能小幅放大，但股市整体处于修复性行情中，3,200点附近技术阻力明显压制大盘，且当前资金心态谨慎，昨日尾盘暴涨之后短线获利盘随时伺机出逃，导致尾盘再度跳水，预计短线大盘继续震荡磨底。

沪综指.SSEC收报3,086.061点，跌66.202点或2.10%。上证A股今日成交3,368亿元人民币，上日为2,814亿元。

“市场快速反弹之后在震荡，会有波动，且波动可能加大。”东北证券分析师沈正阳说。

受信托公司就券商清理信托账户向监管层申诉成功一事提振，昨日尾盘沪综指大涨逾4%。中国证券报周四引述多家券商人士表示，将严格执行监管部门对于账户清理的要求，但具体做法并非“一刀切”。

他并认为，当前关注的焦点应该转向美联储利率决定和习近平访美可能透露的投资机会。美联储是否加息主要影响A股反弹的力度，而习近平访美则可能给部分行业带来投资机遇。

据媒体报导，中财办副主任舒国增今日在媒体通气会上透露，中美将在美国高速铁路项目方面达成协议，该项目将在2016年9月底开工。受此利好消息提振，铁路基建板块涨幅居前，其中晋西车轴(600495.SS)收报涨停。

另外，本周适逢期指交割，从今日三大期指当月和近月合约的成交量看，IC和IF移仓换月较为顺利，10月合约的成交量明显大于9月合约；IH虽然9月合约成交量仍大于10月，但缺口很小。

银行、船舶板块领跌，交通银行(601328.SS)收跌2.5%，中国重工(601989.SS)收跌3.38%。

沪深300指数收报3,237.00点，跌2.18%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,232.8点，跌0.92%，成交11,011手。130亿元额度的沪股通净买入4.05亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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