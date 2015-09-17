沪综指震荡收跌2.1% 反弹受阻尾盘再度跳水

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月17日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌2.1%。分析师称，虽然今日量能小幅放大，但股市整体处于修复性行情中，3,200点附近技术阻力明显压制大盘，且当前资金心态谨慎，昨日尾盘暴涨之后短线获利盘随时伺机出逃，导致尾盘再度跳水，预计短线大盘继续震荡磨底。
沪综指.SSEC收报3,086.061点，跌66.202点或2.10%。上证A股今日成交3,368亿元人民币，上日为2,814亿元。
“市场快速反弹之后在震荡，会有波动，且波动可能加大。”东北证券分析师沈正阳说。
受信托公司就券商清理信托账户向监管层申诉成功一事提振，昨日尾盘沪综指大涨逾4%。中国证券报周四引述多家券商人士表示，将严格执行监管部门对于账户清理的要求，但具体做法并非“一刀切”。
他并认为，当前关注的焦点应该转向美联储利率决定和习近平访美可能透露的投资机会。美联储是否加息主要影响A股反弹的力度，而习近平访美则可能给部分行业带来投资机遇。
据媒体报导，中财办副主任舒国增今日在媒体通气会上透露，中美将在美国高速铁路项目方面达成协议，该项目将在2016年9月底开工。受此利好消息提振，铁路基建板块涨幅居前，其中晋西车轴(600495.SS)收报涨停。
另外，本周适逢期指交割，从今日三大期指当月和近月合约的成交量看，IC和IF移仓换月较为顺利，10月合约的成交量明显大于9月合约；IH虽然9月合约成交量仍大于10月，但缺口很小。
银行、船舶板块领跌，交通银行(601328.SS)收跌2.5%，中国重工(601989.SS)收跌3.38%。
沪深300指数收报3,237.00点，跌2.18%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,232.8点，跌0.92%，成交11,011手。130亿元额度的沪股通净买入4.05亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。