沪综指缩量收升 “清伞”压力下降惟市场依然谨慎

路透北京9月18日 - 中国股市沪综指周五缩量收升。分析师称，大盘全日窄幅震荡，个股分化加剧。虽然证监会昨日通知缓解了券商“清伞”的压力，但合规后的信托产品如何运作尚不确定，投资者心态谨慎，美联储暂缓加息的决定则对大盘影响不大。此外从技术图看，10日线构成大盘反弹的上档阻力，预计短线大盘继续震荡磨底。

沪综指.SSEC收报3,097.92点，跌3,086.061点或0.38%。上证A股今日成交2,084亿元人民币，创逾七个月新低。上日为3,368亿元。

万联证券分析师沈赟认为，今日缩量明显，主要还是因为“清伞”后续怎么做还不确定。

证监会周四晚要求证券公司在清理整顿时，仔细甄别、确认涉嫌场外配资的相关账户，并划定信托产品账户清理的范围，证券公司不要单方面解除合同、简单采取“一断了之”的方式。

沈赟认为，从清理范围看，前两类针对的是伞形信托和依靠恒生等系统进行分仓的单一系统，这部分肯定是要被清理掉，因为其违反了实名制要求。而第三类针对的是劣后级委托人以投顾形式直接下单的行为，这部分合规后可以存续。

他并表示，为了减轻“清伞”对二级市场的影响，证监会提出用“划转”的方式进行非交易过户，同时并未强调本月底的清理大限，这实际上给信托和券商之间的协商提供了余地。

今日互联网、软件服务等象征新经济的板块涨幅居前，其中暴风科技(300431.SZ)、大智慧(601519.SS)等个股收报涨停。

今日适逢期指交割，从持仓量看，三大期指主力合约移仓顺利。对于中金所提高套保持仓保证金比例、继而影响券商自营盘套保规模的说法，中信期货分析师张革认为，中金所并没有限制套保额度，只是由于流动性较低，对手盘较少，套保成交价的滑点可能较多。但鉴于套保的目的并非盈利，所以滑点较多对券商的影响可能没有那么大。

对于美联储暂缓加息的决定，沈赟认为这一事件的最大价值在于给了中国央行一个继续放宽流动性的时间窗口，从而减轻资本市场对于流动性可能被动收紧的担忧。

沪深300指数收报3,251.27点，涨0.44%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,139.0点，跌0.53%，成交13,875手。130亿元额度的沪股通净买入25.50亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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