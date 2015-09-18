中金所通报批评146名客户 并采取限制开仓处罚措施

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月18日 - 中国金融期货交易所周五公告，对146名客户给予通报批评、采取限制开仓的监管措施，并列入重点监控名单，对其未来的交易行为重点监控，一旦发现可疑行为将一查到底，绝不姑息。
中金所称，经全面仔细排查，发现杨祖贵、张能斌等18组、共计146名客户未履行实际控制关系的报备义务，部分客户还存在合并持仓超限情况，违反了交易所限仓规定。
中金所决定对上述违反诚信义务的行为予以通报批评，并对其中存在合并持仓超限、不配合报备工作情形的13组客户采取限制开仓6个月的处罚措施，对另外5组未履行报备义务的客户采取限制开仓3个月的处罚措施。
中金所呼吁投资者切实履行实际控制账户报告与备案义务，并敦促期货公司会员加强客户管理，严格落实实际控制关系报备管理要求。中金所将继续加强市场监管，严肃查处各类违法违规违约行为，切实维护市场健康稳定发展。
中国期货市场实行实名开户、一户一码制度。中金所于2011年发布《实际控制关系账户报备指引》，重点加强实际控制关系管理，以此维护市场公平公正，防范违法违规行为。
按照规定，实际使用、控制他人期货账户或者期货账户被他人使用、实际控制的，必须切实履行诚信义务，主动向期货公司和中金所予以申报，相关账户的合并持仓不得超过规定的限度。（完）
欲览详情，请点选中金所网站：here
(发稿 李铮；审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。