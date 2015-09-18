中国证监会对违规减持和短线交易保持高压态势 打击操纵行为（更新版）

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路透北京9月18日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五在新闻例会上表示，证监会对违规减持和短线交易行为保持高压态势，今后将对各类操纵行为迅速、坚决地予以打击。

他宣布了对19起上市公司持股5%以上大股东、实际控制人等违规减持和短线交易案件的处罚、五宗操纵证券市场案件的处罚以及对五家公司和一名自然人非法经营证券业务进行处罚。

对于违规减持，他指出，证监会将对大股东、一致行动人和实际控制人在减持过程中的信息披露、限制期内转让股份这两个违法行为予以认定和合并处罚，并且对法人和相关责任人实行双罚制。在裁量幅度上，证监会按照“违法买卖超比例越多、买卖金融越大，处罚越重”的原则，采取有梯次递增的量罚尺度。

对于违规减持后又采取补救措施进行增持股票，证监会可以考虑从轻处罚，但这只对罚款数据产生影响，不影响涉案主体信息披露违法行为的处罚。这种实际增持行为的认定，当事人应在收到告知书后15天内提供相关增持证据。

邓舸今天宣布的五宗操纵市场案中，东海恒信是证监会查处的操纵ETF价格的第一案。东海恒信利用自己实际控制的账户，影响180ETF交易量，变相进行180ETF及相应成份股日内回转交易套利，非法获利约1.84亿元人民币。证监会拟对东海恒信处于没收非法所得，并处以5.53亿元罚款，并公司总经理和副总经理给予警告，并分别处于60万元和30万元的罚款。

而金建勇在6月和7月间利用融券交易T+0日内回转机制，集中持股优势，大笔卖单频繁委托，造成短时间多空力量失衡，强化国海证券(000750.SZ)的下跌趋势，获利44.19万元，这是证监会查处的第一起利用融券交易操纵市场案例。证监会拟对金建勇没收非法所得，并处于132.57万元罚款。

在谈及程序化交易如何认定操纵时，邓舸指出，无论行为人利用何种交易方式，只要是采取不正当的手段，影响证券期货的交易价格和交易量，或人为维持、引导、强化证券期货价格走势，扭曲市场价格形成机制、并从事相关交易或谋取不正当利益的，证监会可认定其构成操纵作为。

“（操纵市场行为）既扭曲市场价格形成机制，破坏了市场秩序，又损害投资者的利益...证监会将对此类行为坚决依法予以打击。”他说。

另外，经证监会查实，湖北福诚澜海、臣乾金融、杭州米云等五家机构和自然人黄辰爽利用信托计划募资，通过恒生HOMS系统等第三方交易终端软件提供账户开立、委托交易、请算等证券业务，且按交易量按一定比例收取费用。证监会对这些涉案人处以没收非法所得、处于三倍罚款，公司相关负责人警告和处于罚款。（完）

(发稿 吴晓龙／林琦; 审校 林高丽/杨淑祯)

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