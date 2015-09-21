沪综指收升1.9% 航天军工及旅游等板块大涨带动人气

路透北京9月21日 - 中国股市沪综指周一收升1.9%。分析师称，受发改委官员关于军工等领域开展混改的表态以及国庆黄金周临近提振，航天军工及旅游板块涨幅居前；不过市场信心还未修复，量能始终无法有效放大，热点板块更多呈现的是交易性机会而非中长线主题。

沪综指.SSEC收报3,156.540点，大涨58.623点或1.89%。上证A股今日成交2,592亿元人民币，上日为2,179亿元。

“大盘还是处于底部区域，风险还在释放，情绪不稳定，或还有一波回调。”山西证券分析师麻文宇说。

她并认为，市场仍然缺乏对后市的信心，暴涨暴跌的情况仍不时发生，对消息面的变动非常敏感，这些现象都表明底部可能仍未探明。市场还未进入常态化交易是信心缺失的主因。

今日旅游、航天军工板块领涨，众信旅游(002707.SZ)、中航机电(002013.SZ)等个股收报涨停。

国家发改委副主任刘鹤日前表示，下一步结合电力、石油、天然气、铁路、民航、通信、军工等领域改革，开展不同领域混合所有制改革的试点示范。

国联证券分析师张晓春认为，在清理场外配资、美联储9月加息等重大利空过滤之后，中国国家主席习近平本周访美、十三五规划以及国企改革等催化因素仍将发酵，大盘短线存在继续反弹的可能，但她对中长期行情依然保持谨慎。

沪深300指数收报3,308.25点，涨1.75%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,232.2点，涨2.96%，成交16,556手。130亿元额度的沪股通净买入6.57亿元。（完）