沪综指收升1.9% 航天军工及旅游等板块大涨带动人气

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月21日 - 中国股市沪综指周一收升1.9%。分析师称，受发改委官员关于军工等领域开展混改的表态以及国庆黄金周临近提振，航天军工及旅游板块涨幅居前；不过市场信心还未修复，量能始终无法有效放大，热点板块更多呈现的是交易性机会而非中长线主题。
沪综指.SSEC收报3,156.540点，大涨58.623点或1.89%。上证A股今日成交2,592亿元人民币，上日为2,179亿元。
“大盘还是处于底部区域，风险还在释放，情绪不稳定，或还有一波回调。”山西证券分析师麻文宇说。
她并认为，市场仍然缺乏对后市的信心，暴涨暴跌的情况仍不时发生，对消息面的变动非常敏感，这些现象都表明底部可能仍未探明。市场还未进入常态化交易是信心缺失的主因。
今日旅游、航天军工板块领涨，众信旅游(002707.SZ)、中航机电(002013.SZ)等个股收报涨停。
国家发改委副主任刘鹤日前表示，下一步结合电力、石油、天然气、铁路、民航、通信、军工等领域改革，开展不同领域混合所有制改革的试点示范。
国联证券分析师张晓春认为，在清理场外配资、美联储9月加息等重大利空过滤之后，中国国家主席习近平本周访美、十三五规划以及国企改革等催化因素仍将发酵，大盘短线存在继续反弹的可能，但她对中长期行情依然保持谨慎。
沪深300指数收报3,308.25点，涨1.75%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,232.2点，涨2.96%，成交16,556手。130亿元额度的沪股通净买入6.57亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。