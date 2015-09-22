沪综指温和放量收升 券商保险等非银金融领涨大盘

路透北京9月22日 - 中国股市沪综指周二温和放量收升，券商、保险等非银金融领涨大盘。分析师称，在上周影响市场的诸多不确定性因素明确之后，市场做空动能衰竭，做多情绪回升，惟量能未明显放大，领涨主线尚不明晰，反弹特征仍明显，预计大盘继续震荡上试3,200点。

沪综指.SSEC收报3,185.619点，涨29.079点或0.92%。上证A股今日成交3,046亿元人民币，上日为2,592亿元。

“目前为阶段性反弹，如果反弹过快，那么国庆前会有一个调整，如果慢慢往上走则不用怕。”万联证券分析师沈赟说。

他并认为，近期以暴风科技(300431.SZ)为代表的互联网板块涨势强劲，更多地是体现超跌反弹行情，因为此类个股前期调整充分，盘子小弹性好，在存量资金博弈的格局下容易获得资金的青睐，继而反弹的力度也就更强。

暴风科技连续五个交易日涨停。

沈赟指出，在超跌反弹行情结束后，可以转为关注有业绩支撑、且前期董监高和大股东大比例增持的个股。

他并透露，与清剿场外配资有关的外部接入业务新增申报望10月重启，部分券商已着手准备，此前不合规的信托结构化产品有望合法合规继续存续，这或是今日券商板块表现较好的原因之一。

山西证券(002500.SZ)收报涨停；受充电接口标准审查通过的利好提振，充电桩板块涨幅居前，其中中恒电气(002364.SZ)收报涨停。

沪深300指数收报3,339.03点，涨0.93%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,234.2点，涨0.75%，成交14,734手。130亿元额度的沪股通净买入0.93亿元。（完）