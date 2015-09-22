沪综指温和放量收升 券商保险等非银金融领涨大盘

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月22日 - 中国股市沪综指周二温和放量收升，券商、保险等非银金融领涨大盘。分析师称，在上周影响市场的诸多不确定性因素明确之后，市场做空动能衰竭，做多情绪回升，惟量能未明显放大，领涨主线尚不明晰，反弹特征仍明显，预计大盘继续震荡上试3,200点。
沪综指.SSEC收报3,185.619点，涨29.079点或0.92%。上证A股今日成交3,046亿元人民币，上日为2,592亿元。
“目前为阶段性反弹，如果反弹过快，那么国庆前会有一个调整，如果慢慢往上走则不用怕。”万联证券分析师沈赟说。
他并认为，近期以暴风科技(300431.SZ)为代表的互联网板块涨势强劲，更多地是体现超跌反弹行情，因为此类个股前期调整充分，盘子小弹性好，在存量资金博弈的格局下容易获得资金的青睐，继而反弹的力度也就更强。
暴风科技连续五个交易日涨停。
沈赟指出，在超跌反弹行情结束后，可以转为关注有业绩支撑、且前期董监高和大股东大比例增持的个股。
他并透露，与清剿场外配资有关的外部接入业务新增申报望10月重启，部分券商已着手准备，此前不合规的信托结构化产品有望合法合规继续存续，这或是今日券商板块表现较好的原因之一。
山西证券(002500.SZ)收报涨停；受充电接口标准审查通过的利好提振，充电桩板块涨幅居前，其中中恒电气(002364.SZ)收报涨停。
沪深300指数收报3,339.03点，涨0.93%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,234.2点，涨0.75%，成交14,734手。130亿元额度的沪股通净买入0.93亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。