沪综指早盘收跌逾2% 受海外股市和经济数据低迷拖累

路透北京9月23日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌2.16%。分析师指出，受隔夜欧美股市大跌以及上午发布的中国财新制造业PMI初值再创六年半新低拖累，沪综指早盘低开且一路下跌，试图收复3,200点再度失败。

分析师认为，由于大盘连涨两日累计部分获利盘，且量能无法有效放大令持续上涨缺乏动能，预计大盘继续震荡整理。

早盘收市时，沪综指.SSEC报3,116.90点，跌68.72点或2.16%。上海A股半日成交1,515亿元人民币，上日全天为3,046亿元。

美国股市周二下跌，因商品市场遭抛售拖累材料股下滑，且大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放检测丑闻拖累其供应商股价下挫。欧洲股市亦重挫，因投资人担心全球经济，且德国大众汽车暴跌至四年低点，拖累整体汽车板块。

“主要是外围不太好，而且趋势又没有走出来，3,200点是区间上限屡攻不破，资金心态谨慎，欲获利了结。”光大证券分析师赵扬称。

中国9月财新制造业PMI初值再创六年半低点，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方。

早盘信息安全、锂电池等热点板块涨幅居前，北信源(300352.SZ)等个股涨停。沪深300指数.CSI300早盘跌2.16%，创业板指数P跌0.86%。（完）