沪综指早盘收跌逾2% 受海外股市和经济数据低迷拖累

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月23日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌2.16%。分析师指出，受隔夜欧美股市大跌以及上午发布的中国财新制造业PMI初值再创六年半新低拖累，沪综指早盘低开且一路下跌，试图收复3,200点再度失败。
分析师认为，由于大盘连涨两日累计部分获利盘，且量能无法有效放大令持续上涨缺乏动能，预计大盘继续震荡整理。
早盘收市时，沪综指.SSEC报3,116.90点，跌68.72点或2.16%。上海A股半日成交1,515亿元人民币，上日全天为3,046亿元。
美国股市周二下跌，因商品市场遭抛售拖累材料股下滑，且大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放检测丑闻拖累其供应商股价下挫。欧洲股市亦重挫，因投资人担心全球经济，且德国大众汽车暴跌至四年低点，拖累整体汽车板块。
“主要是外围不太好，而且趋势又没有走出来，3,200点是区间上限屡攻不破，资金心态谨慎，欲获利了结。”光大证券分析师赵扬称。
中国9月财新制造业PMI初值再创六年半低点，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方。
早盘信息安全、锂电池等热点板块涨幅居前，北信源(300352.SZ)等个股涨停。沪深300指数.CSI300早盘跌2.16%，创业板指数P跌0.86%。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。