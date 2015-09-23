沪综指收跌逾2% 受海外股市大跌和经济数据低迷拖累

路透北京9月23日 - 中国股市沪综指周三收跌逾2%。分析师指出，受隔夜欧美股市大跌以及今日发布的中国财新制造业PMI初值再创六年半新低拖累，沪综指低开后震荡下跌。分析师认为，由于当前仍处存量资金博弈格局，获利回吐加上量能无法有效放大抑制大盘走势，预计后市继续震荡整理。

沪综指.SSEC收报3,115.888点，跌69.731点或2.19%。上证A股今日成交2,571亿元人民币，上日为3,046亿元。

“主要是外围不太好，而且趋势又没有走出来，3,200点是区间上限屡攻不破，资金心态谨慎，欲获利了结。”光大证券分析师赵扬称。

美国股市周二下跌，因商品市场遭抛售拖累材料股下滑。欧洲股市亦重挫，因投资人担心全球经济，且德国大众汽车暴跌至四年低点，拖累整体汽车板块。

“存量资金博弈的特点就是上有顶，现在3,200点上方有比较大的压力。”东北证券沈正阳指出。

从技术图上看，虽然8月25日低开形成的200点缺口已近补上，且昨日沪综指收盘站上20日均线，但所谓无量反弹不可靠，同时隔夜外围市场和商品市场市场又给空头回场打压创造了机会。

他认为，展望四季度，提振大盘的政策主线无疑是十三五规划，其中的亮点可能构成大盘向上突破的催化因素。

中国9月财新制造业PMI初值再创六年半低点，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方。

股灾前停牌的个股复牌后封住跌停板也是造成近期市场弱势的原因之一，以国投电力(600886.SS)为例，该股6月24日起停牌，9月18日复牌后连续四个交易日封住一字跌停板，补跌迹象明显。

从盘面看，受隔夜商品市场大跌影响，煤炭、钢铁等板块跌幅居前，其中上海能源(600508.SS)收跌7.4%，杭萧钢构(600477.SS)收跌6.52%。

沪深300指数收报3,263.03点，跌2.28%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,165.0点，跌2.39%，成交14,024手。130亿元额度的沪股通净卖出11.43亿元。（完）