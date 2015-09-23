沪综指收跌逾2% 受海外股市大跌和经济数据低迷拖累

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月23日 - 中国股市沪综指周三收跌逾2%。分析师指出，受隔夜欧美股市大跌以及今日发布的中国财新制造业PMI初值再创六年半新低拖累，沪综指低开后震荡下跌。分析师认为，由于当前仍处存量资金博弈格局，获利回吐加上量能无法有效放大抑制大盘走势，预计后市继续震荡整理。
沪综指.SSEC收报3,115.888点，跌69.731点或2.19%。上证A股今日成交2,571亿元人民币，上日为3,046亿元。
“主要是外围不太好，而且趋势又没有走出来，3,200点是区间上限屡攻不破，资金心态谨慎，欲获利了结。”光大证券分析师赵扬称。
美国股市周二下跌，因商品市场遭抛售拖累材料股下滑。欧洲股市亦重挫，因投资人担心全球经济，且德国大众汽车暴跌至四年低点，拖累整体汽车板块。
“存量资金博弈的特点就是上有顶，现在3,200点上方有比较大的压力。”东北证券沈正阳指出。
从技术图上看，虽然8月25日低开形成的200点缺口已近补上，且昨日沪综指收盘站上20日均线，但所谓无量反弹不可靠，同时隔夜外围市场和商品市场市场又给空头回场打压创造了机会。
他认为，展望四季度，提振大盘的政策主线无疑是十三五规划，其中的亮点可能构成大盘向上突破的催化因素。
中国9月财新制造业PMI初值再创六年半低点，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方。
股灾前停牌的个股复牌后封住跌停板也是造成近期市场弱势的原因之一，以国投电力(600886.SS)为例，该股6月24日起停牌，9月18日复牌后连续四个交易日封住一字跌停板，补跌迹象明显。
从盘面看，受隔夜商品市场大跌影响，煤炭、钢铁等板块跌幅居前，其中上海能源(600508.SS)收跌7.4%，杭萧钢构(600477.SS)收跌6.52%。
沪深300指数收报3,263.03点，跌2.28%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,165.0点，跌2.39%，成交14,024手。130亿元额度的沪股通净卖出11.43亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。