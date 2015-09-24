沪综指缩量震荡收升 延续箱体震荡交投谨慎

路透北京9月24日 - 中国股市沪综指周四缩量震荡收升。分析师指出，今日沪综指全天走势震荡，交投谨慎成交缩量明显，箱体格局尚在延续。由于板块轮动过快，投资者难以把握机会，且国庆节前增量资金大举入场的概率很低，预计大盘短线维持横向震荡走势。

沪综指.SSEC收报3,142.687点，涨26.80点或0.86%。上证A股今日成交2,311亿元人民币，上日为2,571亿元。

“现在市场比较尴尬，往上涨因为有（8月）25号低开形成的缺口，往下跌有无形之手接着，所以只能窄幅震荡。”上海证券分析师屠骏指出。

他并指出，由于下跌空间被护盘力量封死，所以市场只能以时间换空间，继续盘整以消化套牢盘。

从技术图看，如果以8月27日沪综指收盘站上3,000点算起，大盘在3,000至3,200点区间震荡已接近一个月，如此胶着的行情不免令人产生“盘久必跌”的担忧。

从盘面看，今日概念板块依然活跃，智能电视、传媒娱乐等板块涨幅居前，其中乐视网(300104.SZ)收涨8.08%，中文在线(300364.SZ)收报涨停。

屠骏认为，当前板块轮动过快不利投资者把握交易性机会，因为无论大盘还是个股运行空间均有限，等到投资者发现机会时，股价通常已涨到高位。

他还表示，当前大盘已经进入低风险区域，但是否筑底还不好判断，因为当前箱体的底部是护盘资金的力量支撑的。而若成交持续放量，且盘中热点主线明晰，那么可以认为整理逐步完成，形态可能反转。

沪深300指数收报3,285.00点，涨0.67%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,185.0点，涨0.54%，成交12,783手。130亿元额度的沪股通净卖出8.94亿元。（完）