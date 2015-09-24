沪综指缩量震荡收升 延续箱体震荡交投谨慎

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月24日 - 中国股市沪综指周四缩量震荡收升。分析师指出，今日沪综指全天走势震荡，交投谨慎成交缩量明显，箱体格局尚在延续。由于板块轮动过快，投资者难以把握机会，且国庆节前增量资金大举入场的概率很低，预计大盘短线维持横向震荡走势。
沪综指.SSEC收报3,142.687点，涨26.80点或0.86%。上证A股今日成交2,311亿元人民币，上日为2,571亿元。
“现在市场比较尴尬，往上涨因为有（8月）25号低开形成的缺口，往下跌有无形之手接着，所以只能窄幅震荡。”上海证券分析师屠骏指出。
他并指出，由于下跌空间被护盘力量封死，所以市场只能以时间换空间，继续盘整以消化套牢盘。
从技术图看，如果以8月27日沪综指收盘站上3,000点算起，大盘在3,000至3,200点区间震荡已接近一个月，如此胶着的行情不免令人产生“盘久必跌”的担忧。
从盘面看，今日概念板块依然活跃，智能电视、传媒娱乐等板块涨幅居前，其中乐视网(300104.SZ)收涨8.08%，中文在线(300364.SZ)收报涨停。
屠骏认为，当前板块轮动过快不利投资者把握交易性机会，因为无论大盘还是个股运行空间均有限，等到投资者发现机会时，股价通常已涨到高位。
他还表示，当前大盘已经进入低风险区域，但是否筑底还不好判断，因为当前箱体的底部是护盘资金的力量支撑的。而若成交持续放量，且盘中热点主线明晰，那么可以认为整理逐步完成，形态可能反转。
沪深300指数收报3,285.00点，涨0.67%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,185.0点，涨0.54%，成交12,783手。130亿元额度的沪股通净卖出8.94亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。