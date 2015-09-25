沪综指早盘收跌逾1.7% 节前市场心态谨慎致获利盘出逃

路透北京9月25日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌逾1.7%。分析师指出，虽然周四国务院发布国企混改意见，但在增量资金入市谨慎的当下，市场无法支撑这一中长线投资主题，且中秋国庆双节临近，投资者获利了结心态较重，前期大涨的互联网、信息安全等板块资金涌出明显。

早盘收市时，沪综指.SSEC报3,087.32点，跌55.37点或1.76%。上海A股半日成交1,519亿元人民币，上日全天为2,314亿元。

“国企改革本轮就是牛市逻辑，完全靠预期的，没有业绩兑现，市场资金面好的时候还行，资金面紧张的时候完全无法提振市场。”光大证券分析师赵扬称。

中国国务院周四发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，提出分类推进国企混改，并鼓励各类资本参与。要稳妥推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改，充分运用整体上市等方式，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化。

早盘信息安全、软件服务等板块跌幅居前，捷顺科技(002609.SZ)等个股收报跌停。沪深300指数.CSI300早盘跌1.81%，创业板指数P跌3.94%。（完）