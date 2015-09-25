沪综指早盘收跌逾1.7% 节前市场心态谨慎致获利盘出逃

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月25日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌逾1.7%。分析师指出，虽然周四国务院发布国企混改意见，但在增量资金入市谨慎的当下，市场无法支撑这一中长线投资主题，且中秋国庆双节临近，投资者获利了结心态较重，前期大涨的互联网、信息安全等板块资金涌出明显。
早盘收市时，沪综指.SSEC报3,087.32点，跌55.37点或1.76%。上海A股半日成交1,519亿元人民币，上日全天为2,314亿元。
“国企改革本轮就是牛市逻辑，完全靠预期的，没有业绩兑现，市场资金面好的时候还行，资金面紧张的时候完全无法提振市场。”光大证券分析师赵扬称。
中国国务院周四发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，提出分类推进国企混改，并鼓励各类资本参与。要稳妥推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改，充分运用整体上市等方式，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化。
早盘信息安全、软件服务等板块跌幅居前，捷顺科技(002609.SZ)等个股收报跌停。沪深300指数.CSI300早盘跌1.81%，创业板指数P跌3.94%。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。