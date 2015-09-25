沪综指收跌1.6% IPO重启传闻打击市场情绪

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月25日 - 中国股市沪综指周五收跌1.6%。分析师指出，受近期可能重启IPO的传闻影响，沪综指震荡下行盘中数次跳水，且中秋国庆双节临近，投资者获利了结心态较重，前期大涨的互联网、信息安全等板块资金涌出明显，加剧卖压。预计大盘短线延续震荡调整走势。
沪综指.SSEC收报3,092.347点，跌50.340点或1.60%，本周累计微跌0.18%。上证A股今日成交2,486亿元人民币，上日为2,311亿元。
“一个就是节日因素，一个就是技术面上不去，上午还有IPO即将重启的传闻。”新时代证券研究总监孙卫党在谈及今日大盘下跌的原因时表示。
但他认为，重启IPO似乎有违此前的救市逻辑，因为当前市场的承接力量有限，信心非常脆弱，从早盘市场对这一传闻的反应就可以看出，而当初暂停IPO就是为了呵护市场。
今日信息安全、软件服务和互联网等板块跌幅居前，中国软件(600536.SS)、安硕信息(300380.SZ)等个股收报跌停。
齐鲁证券首席策略分析师罗文波认为，市场风险偏好在上升，但中长期资金还是不愿入场，主要风险在于上市公司三季报肯定不佳。
尾市仍见部分银行及煤炭等权重股护盘，云煤能源(600792.SS)收升9.12%，招商银行600036收升1.14%。
沪深300指数收报3,231.95点，跌1.61%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,112.4点，跌2.19%，成交14,745手。130亿元额度的沪股通持平。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。