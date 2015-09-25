中国证监会：因时区及监管制度等 沪伦通不可能简单复制沪港通

路透北京9月25日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，考虑到上海和伦敦处于不同时区，两地市场在监管机制、交易制度、市场基础设施等方面均存在较大差异，沪伦通不可能简单复制沪港通的业务模式和做法。

他在新闻例会上表示，“我们支持两地交易所层面开展互联互通的可行性研究，探索合作模式，相信这将对两地资本市场开展务实合作提供有益的支持。

在刚结束的第七次中英经济财金对话中，中国和英国在对话政策成果中宣布，双方支持上证所和英国伦敦交易所就互联互通开展可行性研究。（完）