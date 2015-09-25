中国证监会：因时区及监管制度等 沪伦通不可能简单复制沪港通

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月25日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，考虑到上海和伦敦处于不同时区，两地市场在监管机制、交易制度、市场基础设施等方面均存在较大差异，沪伦通不可能简单复制沪港通的业务模式和做法。
他在新闻例会上表示，“我们支持两地交易所层面开展互联互通的可行性研究，探索合作模式，相信这将对两地资本市场开展务实合作提供有益的支持。
在刚结束的第七次中英经济财金对话中，中国和英国在对话政策成果中宣布，双方支持上证所和英国伦敦交易所就互联互通开展可行性研究。（完）
(发稿 吴晓龙；撰稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。