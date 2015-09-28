沪综指缩量小幅收升 长假将至投资者无心恋战

路透上海9月28日 - 中国股市沪综指周一收市小涨，但A股成交创下逾10个月新低。分析师指出，虽然新股重启传言被否，但消息面也没有振奋人心的利好，且国庆长假将至，相当多投资者无心恋战，大盘缩量盘整，中小盘股较为活跃。