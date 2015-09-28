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中国财经 | 2015年 9月 28日 星期一 15:58 BJT

沪综指缩量小幅收升 长假将至投资者无心恋战

路透上海9月28日 - 中国股市沪综指周一收市小涨，但A股成交创下逾10个月新低。分析师指出，虽然新股重启传言被否，但消息面也没有振奋人心的利好，且国庆长假将至，相当多投资者无心恋战，大盘缩量盘整，中小盘股较为活跃。

沪综指.SSEC收报3,100.756点，涨8.409点或0.27%，上证A股今日成交1,662亿元人民币，较上日2,486亿元减逾三成，为2014年11月20日（1,507亿元）以来的最低水平。

“信息面不死不活，而且长假马上就要到了，大家都无心恋战，大盘也只能小幅震荡了。”华泰证券分析师周林指出。

因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市，下周四恢复交易。

创业板成为今日盘中最大亮点，创业板指数P收升5.01%，乐视网(300104.SZ)收于涨停。

沪深300指数收报3,242.752点，涨0.33%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,144点，涨1%，成交12,465手。130亿元额度的沪股通因香港公众假期而暂停。（完

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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