沪综指缩量小幅收升 长假将至投资者无心恋战

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月28日 - 中国股市沪综指周一收市小涨，但A股成交创下逾10个月新低。分析师指出，虽然新股重启传言被否，但消息面也没有振奋人心的利好，且国庆长假将至，相当多投资者无心恋战，大盘缩量盘整，中小盘股较为活跃。
沪综指.SSEC收报3,100.756点，涨8.409点或0.27%，上证A股今日成交1,662亿元人民币，较上日2,486亿元减逾三成，为2014年11月20日（1,507亿元）以来的最低水平。
“信息面不死不活，而且长假马上就要到了，大家都无心恋战，大盘也只能小幅震荡了。”华泰证券分析师周林指出。
因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市，下周四恢复交易。
创业板成为今日盘中最大亮点，创业板指数P收升5.01%，乐视网(300104.SZ)收于涨停。
沪深300指数收报3,242.752点，涨0.33%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,144点，涨1%，成交12,465手。130亿元额度的沪股通因香港公众假期而暂停。（完
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。