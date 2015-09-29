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中国财经 | 2015年 9月 29日 星期二 11:52 BJT

沪综指早盘收跌近2% 海外股市疲弱影响A股投资者信心

路透上海9月29日 - 中国股市沪综指周二早盘收市下跌近2%。分析师指出，长假临近A股市场本来成交清淡，而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心，大盘今天在明显低开后，呈现弱势震荡。

早盘收市时，沪综指.SSEC报3,043.847点，跌56.909点或1.84%，开盘该指数即跌1.5%。上海A股半日成交924亿元人民币，周一全日成交1,662亿元并创下逾10个月来新低。

“昨天小反弹没量配合，大家本来就有些犹豫，而周边市场的下跌更是给了离场的理由，毕竟长假七天，还不知道会发生什么事情呢。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市，下周四恢复交易。

美国股市周一收盘大幅下挫，因投资者担心中国经济趋势以及美国升息的潜在影响，纳斯达克综合指数.IXIC大跌3%，标普500指数.SPX重挫逾2%。周二亚太市场上亦是大面积下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘跌2.2%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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