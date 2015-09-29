沪综指早盘收跌近2% 海外股市疲弱影响A股投资者信心

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月29日 - 中国股市沪综指周二早盘收市下跌近2%。分析师指出，长假临近A股市场本来成交清淡，而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心，大盘今天在明显低开后，呈现弱势震荡。
早盘收市时，沪综指.SSEC报3,043.847点，跌56.909点或1.84%，开盘该指数即跌1.5%。上海A股半日成交924亿元人民币，周一全日成交1,662亿元并创下逾10个月来新低。
“昨天小反弹没量配合，大家本来就有些犹豫，而周边市场的下跌更是给了离场的理由，毕竟长假七天，还不知道会发生什么事情呢。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。
因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市，下周四恢复交易。
美国股市周一收盘大幅下挫，因投资者担心中国经济趋势以及美国升息的潜在影响，纳斯达克综合指数.IXIC大跌3%，标普500指数.SPX重挫逾2%。周二亚太市场上亦是大面积下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘跌2.2%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。