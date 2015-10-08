沪综指收升近3% 创半个月最大单日涨幅

沪综指.SSEC收报3,143.36点，涨90.58点或2.97%；此前最大单日涨幅为2015年9月16日的4.89%；上证A股今日成交2,583亿元人民币，较上日1,563亿元明显放大。

“今天（大涨）最主要的就是对长假期间海外股市和大宗市场回暖的积极反应。”首创证券策略分析师邵帅指出。

他表示，A股休市期间，美股标普500指数.SPX累计上涨3.95%，香港恒生指数.HSI上涨8%。整体市场风险偏好有所改善。另外，国庆期间公布的PMI数据显示经济出现企稳迹象，部分缓解了市场对经济大幅下行的担忧。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。