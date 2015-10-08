沪综指收升近3% 创半个月最大单日涨幅

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月8日 - 中国股市沪综指周四收升近3%，创半个月最大单日涨幅。分析师指出，受长假期间外盘普涨带动，股指跳空高开后震荡，量能有所回升，部分存量资金积极参与热点板块炒作，中小市值个股走势活跃，短线须关注量能变化。
沪综指.SSEC收报3,143.36点，涨90.58点或2.97%；此前最大单日涨幅为2015年9月16日的4.89%；上证A股今日成交2,583亿元人民币，较上日1,563亿元明显放大。
“今天（大涨）最主要的就是对长假期间海外股市和大宗市场回暖的积极反应。”首创证券策略分析师邵帅指出。
他表示，A股休市期间，美股标普500指数.SPX累计上涨3.95%，香港恒生指数.HSI上涨8%。整体市场风险偏好有所改善。另外，国庆期间公布的PMI数据显示经济出现企稳迹象，部分缓解了市场对经济大幅下行的担忧。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。
创业板指数P收涨5.17%，巨力索具(002342.SZ)、华平股份(300074.SZ)等两市近两百只个股报收涨停。
沪深300指数收报3,296.48点，涨2.92%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,226.6点，涨3.24%，成交12,778手。130亿元额度的沪股通净买入41.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。