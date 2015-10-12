沪综指早盘大涨逾3% 中小盘股活跃带动人气

路透上海10月12日 - 中国股市沪综指周一早盘大涨逾3%。分析师指出，尽管降准预期周末并末兑现，但央行推广信贷质押再贷款试点被一些投资者理解为货币政策放松，而且大盘趋稳已基本达成共识，技术性反弹为越来越多人所期待，中小盘股早盘相当活跃，赚钱效应令市场人气升温。

本地时间11:08，沪综指.SSEC报3,290.056点，涨106.904点或3.36%。

“主要还是中小盘股涨起来，人气被带动了。”华泰证券分析师周林指出，从盘面看，没有明显的增量资金介入的迹象，看起来还是存量资金在捣腾，大盘继续上行的动能有限。

中国央行周六决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。

华创证券最新报告认为，央行推广信贷资产质押再贷款试点并不能简单的比喻为央行放水，而是加快了基础货币投放向信贷扩张的速度，“宽货币”向“宽信用”转变的速度也会更快。（完）