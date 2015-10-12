沪综指收升3.3%至逾一个半月新高 成交额创近一个半月高位

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月12日 - 中国股市沪综指周一大幅收升3.3%至逾一个半月新高。分析师指出，今日市场呈现普涨格局，午盘股指一度突破3,300点关口，量能同步放大，个股表现活跃。由于节后资金面逐步宽松，致大盘走出由存量资金主导的结构性和阶段性行情，料短期反弹趋势基本确立。
沪综指.SSEC收报3,287.66点，涨104.51点或3.28%；此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交4,346亿元人民币，较上日成交2,560亿元放大近七成，创近一个半月高位，此前成交额高点为2015年8月28日的4,738亿元。
“主要还是一些个股超跌幅度比较大，所以吸引了一些资金对其进行配置。”方正证券分析师陈敏指出，目前部分个股走势相对独立于大盘，市场整体氛围偏暖令个股炒作得以延续，而央行扩大再贷款试点业务范围对行情有部分推动作用。
中国央行周六决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。
华创证券最新报告认为，央行推广信贷资产质押再贷款试点并不能简单的比喻为央行放水，而是加快了基础货币投放向信贷扩张的速度，“宽货币”向“宽信用”转变的速度也会更快。
今日创业板指数收涨4.52%，两市近两百家个股收报涨停。
沪深300指数收报3,447.69点，涨3.22%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,420.0点，涨3.61%，成交15,770手。130亿元额度的沪股通净买入0.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。