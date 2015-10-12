沪综指收升3.3%至逾一个半月新高 成交额创近一个半月高位

路透北京10月12日 - 中国股市沪综指周一大幅收升3.3%至逾一个半月新高。分析师指出，今日市场呈现普涨格局，午盘股指一度突破3,300点关口，量能同步放大，个股表现活跃。由于节后资金面逐步宽松，致大盘走出由存量资金主导的结构性和阶段性行情，料短期反弹趋势基本确立。

沪综指.SSEC收报3,287.66点，涨104.51点或3.28%；此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交4,346亿元人民币，较上日成交2,560亿元放大近七成，创近一个半月高位，此前成交额高点为2015年8月28日的4,738亿元。

“主要还是一些个股超跌幅度比较大，所以吸引了一些资金对其进行配置。”方正证券分析师陈敏指出，目前部分个股走势相对独立于大盘，市场整体氛围偏暖令个股炒作得以延续，而央行扩大再贷款试点业务范围对行情有部分推动作用。

中国央行周六决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。

华创证券最新报告认为，央行推广信贷资产质押再贷款试点并不能简单的比喻为央行放水，而是加快了基础货币投放向信贷扩张的速度，“宽货币”向“宽信用”转变的速度也会更快。

今日创业板指数收涨4.52%，两市近两百家个股收报涨停。

沪深300指数收报3,447.69点，涨3.22%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,420.0点，涨3.61%，成交15,770手。130亿元额度的沪股通净买入0.3亿元。（完）