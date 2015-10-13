沪综指连五日收升逼近3300点关口 中小盘个股走势相对较强

沪综指.SSEC收报3,293.23点，涨5.57点或0.17%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交3,342亿元人民币，上日成交4,346亿元。

“涨了几天之后有点小反弹的样子，整个盘面还是反弹格局，还是中小盘股比较强。”信达证券策略分析师谷永涛指出，指数反弹到目前点位，可能会震荡一下，但可能还会往上走。

他并指出，目前利空因素出尽，前期离场资金逐步回流股市，市场对十三五规划即将出台促进经济的预期，都对大盘形成上拉动力。同时融资余额保持在9,000亿人民币的水平，表明场内情绪稳定，亦有利于市场反弹。