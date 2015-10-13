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中国财经 | 2015年 10月 13日 星期二 15:12 BJT

沪综指连五日收升逼近3300点关口 中小盘个股走势相对较强

路透北京10月13日 - 中国股市沪综指周二连续第五日收升，逼近3,300点关口。分析师指出，今日大盘整体依然延续反弹格局，中小盘个股走势相对较强，但沪综指接近3,300点附近资金入场意愿开始减弱，令全日成交量出现萎缩。

沪综指.SSEC收报3,293.23点，涨5.57点或0.17%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交3,342亿元人民币，上日成交4,346亿元。

“涨了几天之后有点小反弹的样子，整个盘面还是反弹格局，还是中小盘股比较强。”信达证券策略分析师谷永涛指出，指数反弹到目前点位，可能会震荡一下，但可能还会往上走。

他并指出，目前利空因素出尽，前期离场资金逐步回流股市，市场对十三五规划即将出台促进经济的预期，都对大盘形成上拉动力。同时融资余额保持在9,000亿人民币的水平，表明场内情绪稳定，亦有利于市场反弹。

今日创业板指数收涨1.09%，泰达股份(000652.SZ)、特锐德(300001.SZ)涨停报收。

沪深300指数收报3,445.04点，跌0.08%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,418.4点，跌0.37%，成交10,945手。130亿元额度的沪股通净卖出3.1亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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