沪综指连五日收升逼近3300点关口 中小盘个股走势相对较强

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月13日 - 中国股市沪综指周二连续第五日收升，逼近3,300点关口。分析师指出，今日大盘整体依然延续反弹格局，中小盘个股走势相对较强，但沪综指接近3,300点附近资金入场意愿开始减弱，令全日成交量出现萎缩。
沪综指.SSEC收报3,293.23点，涨5.57点或0.17%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交3,342亿元人民币，上日成交4,346亿元。
“涨了几天之后有点小反弹的样子，整个盘面还是反弹格局，还是中小盘股比较强。”信达证券策略分析师谷永涛指出，指数反弹到目前点位，可能会震荡一下，但可能还会往上走。
他并指出，目前利空因素出尽，前期离场资金逐步回流股市，市场对十三五规划即将出台促进经济的预期，都对大盘形成上拉动力。同时融资余额保持在9,000亿人民币的水平，表明场内情绪稳定，亦有利于市场反弹。
今日创业板指数收涨1.09%，泰达股份(000652.SZ)、特锐德(300001.SZ)涨停报收。
沪深300指数收报3,445.04点，跌0.08%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,418.4点，跌0.37%，成交10,945手。130亿元额度的沪股通净卖出3.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。