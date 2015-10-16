沪综指收升1.6% 本周涨6.5%创近四个半月最大单周涨幅

路透北京10月16日 - 中国股市沪综指周五收升1.6%续创近两个月新高。分析师指出，今日大盘在地产金融以及沪市本地股板块全面上涨带动下，开始冲击3,400点关口，盘中有所反复，震荡幅度逐步加大，下周料继续上试，若能有效突破上述点位，后市反弹仍可持续。