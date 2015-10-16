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中国财经 | 2015年 10月 16日 星期五 15:16 BJT

沪综指收升1.6% 本周涨6.5%创近四个半月最大单周涨幅

路透北京10月16日 - 中国股市沪综指周五收升1.6%续创近两个月新高。分析师指出，今日大盘在地产金融以及沪市本地股板块全面上涨带动下，开始冲击3,400点关口，盘中有所反复，震荡幅度逐步加大，下周料继续上试，若能有效突破上述点位，后市反弹仍可持续。

沪综指.SSEC收报3,391.35点，涨53.28点或1.6%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；本周则累计上涨6.5%，创近四个半月最大单周涨幅；上证A股今日成交4,585亿元人民币，上日成交3,619亿元。 “这波反弹比预想的强一些。”山西证券策略分析师麻文宇指出。

她并称，此轮市场反弹力度超预期，反弹过程中量能随之放大，显示资金面有好转迹象。同时两融规模逐渐增长，目前已重新接近万亿水平。基金仓位亦出现底部趋稳并小幅加仓的态势。

中证内地地产主题指数收涨2.88%，陆家嘴(600663.SS)、外高桥(600648.SS)、浦东金桥(600639.SS)涨停报收。

沪深300指数收报3,534.07点，涨1.36%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,420.2点，涨0.28%，成交 手。130亿元额度的沪股通净卖出5.3亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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