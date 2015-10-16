沪综指收升1.6% 本周涨6.5%创近四个半月最大单周涨幅

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月16日 - 中国股市沪综指周五收升1.6%续创近两个月新高。分析师指出，今日大盘在地产金融以及沪市本地股板块全面上涨带动下，开始冲击3,400点关口，盘中有所反复，震荡幅度逐步加大，下周料继续上试，若能有效突破上述点位，后市反弹仍可持续。
沪综指.SSEC收报3,391.35点，涨53.28点或1.6%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；本周则累计上涨6.5%，创近四个半月最大单周涨幅；上证A股今日成交4,585亿元人民币，上日成交3,619亿元。 “这波反弹比预想的强一些。”山西证券策略分析师麻文宇指出。
她并称，此轮市场反弹力度超预期，反弹过程中量能随之放大，显示资金面有好转迹象。同时两融规模逐渐增长，目前已重新接近万亿水平。基金仓位亦出现底部趋稳并小幅加仓的态势。
中证内地地产主题指数收涨2.88%，陆家嘴(600663.SS)、外高桥(600648.SS)、浦东金桥(600639.SS)涨停报收。
沪深300指数收报3,534.07点，涨1.36%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,420.2点，涨0.28%，成交 手。130亿元额度的沪股通净卖出5.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。