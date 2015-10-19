券商和基金子公司资管及私募基金等可投资拟新三板挂牌公司

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透上海10月19日 - 全国中小企业股份转让系统（新三板）近日刊登相关通知明确，证券公司资产管理计划、基金子公司资管计划和契约型私募基金可以投资拟在新三板挂牌的公司。
通知指出，依法设立、规范运作、且已经在中国基金业协会登记备案并接受证券监督管理机构监管的基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、契约型私募基金，其所投资的拟挂牌公司股权在挂牌审查时可不进行股份还原，但须做好相关信息披露工作。
新三板公司若股东人数超过200人，其相关申请需递交中国证监会审核，200人以下证监会豁免核准。券商和基金子公司的资管计划，以及私募基金的投资人众多，若其投资新三板公司需要进行股份还原，这有可能使拟挂牌公司股东超过200人，从而其挂牌程序复杂一些。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。