券商和基金子公司资管及私募基金等可投资拟新三板挂牌公司

通知指出，依法设立、规范运作、且已经在中国基金业协会登记备案并接受证券监督管理机构监管的基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、契约型私募基金，其所投资的拟挂牌公司股权在挂牌审查时可不进行股份还原，但须做好相关信息披露工作。

新三板公司若股东人数超过200人，其相关申请需递交中国证监会审核，200人以下证监会豁免核准。券商和基金子公司的资管计划，以及私募基金的投资人众多，若其投资新三板公司需要进行股份还原，这有可能使拟挂牌公司股东超过200人，从而其挂牌程序复杂一些。（完）