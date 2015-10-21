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中国财经 | 2015年 10月 21日 星期三 14:10 BJT

沪综指午盘扩大跌幅至3% 中小盘个股领跌

路透北京10月21日 - 中国股市沪综指周三午盘扩大跌幅至3%。分析师指出，目前中小板和创业板反弹幅度已足够大，获利卖压持续上升导致投资者心态不稳，今日中小盘个股领跌大盘迹象明显。

“这两天确实小票涨得太猛了，调整我觉得是很正常。”国都证券分析师肖世俊指出。

北京时间13：55，沪综指.SSEC报3,313.48点，跌3.12%，上证A股13：55成交3,692亿元人民币，上日全天成交3,829亿元人民币。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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