沪综指小幅收升至逾两个月新高 双降利好顶住获利抛压

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月26日 - 中国股市沪综指周一收市小涨，创下逾两个月收盘新高。分析师指出，尽管中国稍早降息及降准，但市场对于双降早有预期，因此今日反响并不强烈，反而有一些获利盘和套牢盘趁机出货，大盘走势较温和，午后一度下跌，尾市大盘才出现回升，最终以红盘告收。
沪综指.SSEC收报3,429.581点，涨17.147点或0.50%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；今日成交4,531亿元人民币，上个交易日为4,243亿元。 “双降是在预期之中的事，预期兑现后，获利盘再加上套牢盘压力，大盘就可能高开低走。现在能够温和上涨，就算蛮强的了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
中国央行上周五晚间宣布，自上周六（24日）起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。这是自去年11月以来中国连续第六次降息。
沪深300指数收报3,589.261点，涨0.5%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,470点，涨0.52%，成交12,754手。130亿元额度的沪股通净卖出9.6亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。