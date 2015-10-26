沪综指小幅收升至逾两个月新高 双降利好顶住获利抛压

路透上海10月26日 - 中国股市沪综指周一收市小涨，创下逾两个月收盘新高。分析师指出，尽管中国稍早降息及降准，但市场对于双降早有预期，因此今日反响并不强烈，反而有一些获利盘和套牢盘趁机出货，大盘走势较温和，午后一度下跌，尾市大盘才出现回升，最终以红盘告收。

沪综指.SSEC收报3,429.581点，涨17.147点或0.50%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；今日成交4,531亿元人民币，上个交易日为4,243亿元。 “双降是在预期之中的事，预期兑现后，获利盘再加上套牢盘压力，大盘就可能高开低走。现在能够温和上涨，就算蛮强的了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

中国央行上周五晚间宣布，自上周六（24日）起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。这是自去年11月以来中国连续第六次降息。