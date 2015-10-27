沪综指收升续创逾两个月新高 市场分歧加大致盘中宽幅震荡

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月27日 - 中国股市沪综指周二小幅收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今天大盘低开后一度探底，后逐渐企稳回升。此前被市场忽略的部分个股出现补涨，盘中指数宽幅震荡，表明在目前点位市场分歧仍较大，后市政策预期将决定大盘运行方向。
沪综指.SSEC收报3,434.34点，涨4.76点或0.14%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；今日成交4,081亿元人民币，上个交易日为4,531亿元。
“现在这一波就是补涨，补涨之后就看政策。”信达证券策略分析师谷永涛指出。
他说，“双降”之后市场流动性充裕，但整体缺乏炒作热点，以创业板为代表的小盘股走势分化严重。
近日开幕的中共十八届五中全会将讨论和制定中国第十三个五年规划，预计继续深化改革和坚持经济结构调整仍是主基调。至于重要的经济增长目标，结合目前各种迹象分析，平均增速或将设定为6.5%左右，较十二五的7%略有下调。
今日国防军工板块领涨，航天通信(600677.SS)、中船防务(600685.SS)涨停报收。
沪深300指数收报3,592.88点，涨0.10%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,481.8点，涨0.67%，成交14,347手。130亿元额度的沪股通净卖出0.8亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。