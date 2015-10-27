沪综指收升续创逾两个月新高 市场分歧加大致盘中宽幅震荡

路透北京10月27日 - 中国股市沪综指周二小幅收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今天大盘低开后一度探底，后逐渐企稳回升。此前被市场忽略的部分个股出现补涨，盘中指数宽幅震荡，表明在目前点位市场分歧仍较大，后市政策预期将决定大盘运行方向。

沪综指.SSEC收报3,434.34点，涨4.76点或0.14%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；今日成交4,081亿元人民币，上个交易日为4,531亿元。

“现在这一波就是补涨，补涨之后就看政策。”信达证券策略分析师谷永涛指出。

他说，“双降”之后市场流动性充裕，但整体缺乏炒作热点，以创业板为代表的小盘股走势分化严重。

近日开幕的中共十八届五中全会将讨论和制定中国第十三个五年规划，预计继续深化改革和坚持经济结构调整仍是主基调。至于重要的经济增长目标，结合目前各种迹象分析，平均增速或将设定为6.5%左右，较十二五的7%略有下调。

今日国防军工板块领涨，航天通信(600677.SS)、中船防务(600685.SS)涨停报收。

沪深300指数收报3,592.88点，涨0.10%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,481.8点，涨0.67%，成交14,347手。130亿元额度的沪股通净卖出0.8亿元。（完）