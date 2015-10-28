沪综指收跌1.7% 获利卖压持续加大压制大盘

路透北京10月28日 - 中国股市沪综指周三收跌1.7%。分析师指出，目前场内多以短线投机资金为主，多数个股经此前反弹涨幅已高，游资获利了结动力较强。昨日领涨的国防军工板块今日逆转下跌，对市场人气形成打击，尾盘指数出现跳水，料本轮反弹行情已进入后期。

沪综指.SSEC收报3,375.20点，跌59.14点或1.72%，今日成交3,611亿元人民币，上个交易日为4,081亿元。

“因为现在基本上还是以存量资金为主的格局，市场主要的风险还是看创业板。”山西证券策略分析师麻文宇指出，所以如果创业板表现疲弱，整个市场的趋势也不会太好。

她说，本周资金一直呈现净流出状态，权重板块走强概率不大，大盘震荡加剧中小盘股走势分化，赚钱效应偏弱。另外本周十八届五中全会将结束，相关题材的炒作或将告一段落。

创业板指数P收跌3.07%，潮宏基(002345.SZ)、易联众(300096.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,524.92点，跌1.89%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5尾盘报3,413.2点，跌1.9%，成交13,216手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出9.7亿元。（完）