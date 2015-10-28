沪综指收跌1.7% 获利卖压持续加大压制大盘

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月28日 - 中国股市沪综指周三收跌1.7%。分析师指出，目前场内多以短线投机资金为主，多数个股经此前反弹涨幅已高，游资获利了结动力较强。昨日领涨的国防军工板块今日逆转下跌，对市场人气形成打击，尾盘指数出现跳水，料本轮反弹行情已进入后期。
沪综指.SSEC收报3,375.20点，跌59.14点或1.72%，今日成交3,611亿元人民币，上个交易日为4,081亿元。
“因为现在基本上还是以存量资金为主的格局，市场主要的风险还是看创业板。”山西证券策略分析师麻文宇指出，所以如果创业板表现疲弱，整个市场的趋势也不会太好。
她说，本周资金一直呈现净流出状态，权重板块走强概率不大，大盘震荡加剧中小盘股走势分化，赚钱效应偏弱。另外本周十八届五中全会将结束，相关题材的炒作或将告一段落。
创业板指数P收跌3.07%，潮宏基(002345.SZ)、易联众(300096.SZ)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,524.92点，跌1.89%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5尾盘报3,413.2点，跌1.9%，成交13,216手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出9.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。