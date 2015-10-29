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中国财经 | 2015年 10月 29日 星期四 15:26 BJT

沪综指小幅反弹收升 观望情绪浓厚致成交额创三周新低

路透北京10月29日 - 中国股市沪综指周四小幅反弹收升。分析师指出，隔夜美联储声明令市场对其12月加息的预期上升，且中共十三届五中全会将闭幕，市场谨慎心态升温，观望情绪浓厚令成交额创出三周新低，料短线大盘仍将维持震荡调整格局。

沪综指.SSEC收报3,387.32点，涨12.12点或0.36%，今日成交2,938亿元人民币，此前成交额低点为10月8日的2,588亿元，上个交易日为3,611亿元。

“短期来看，市场应该还是比较谨慎。”国都证券策略分析师肖世俊指出，最近几日大盘整体维持震荡盘整。

他说，今晚十三届五中全会闭幕，估计难以找到超预期题材对市场提供进一步的刺激；而美联储12月加息预期对资金风险偏好形成一定打压，风险偏好阶段性下降情况下，全球资金流出新兴市场，对A股和人民币贬值都有一定压力。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

为期4天的中共十八届五中全会将于今日闭幕，全会公报和“十三五”规划建议有待公布。

今日地产股表现整体优于大势，中房地产(000736.SZ)、宝安地产(000040.SZ)涨停报收。

沪深300指数收报3,533.31点，涨0.24%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,434.6点，涨0.49%，成交13,260手。130亿元额度的沪股通净卖出14.9亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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