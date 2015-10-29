沪综指小幅反弹收升 观望情绪浓厚致成交额创三周新低

中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透北京10月29日 - 中国股市沪综指周四小幅反弹收升。分析师指出，隔夜美联储声明令市场对其12月加息的预期上升，且中共十三届五中全会将闭幕，市场谨慎心态升温，观望情绪浓厚令成交额创出三周新低，料短线大盘仍将维持震荡调整格局。
沪综指.SSEC收报3,387.32点，涨12.12点或0.36%，今日成交2,938亿元人民币，此前成交额低点为10月8日的2,588亿元，上个交易日为3,611亿元。
“短期来看，市场应该还是比较谨慎。”国都证券策略分析师肖世俊指出，最近几日大盘整体维持震荡盘整。
他说，今晚十三届五中全会闭幕，估计难以找到超预期题材对市场提供进一步的刺激；而美联储12月加息预期对资金风险偏好形成一定打压，风险偏好阶段性下降情况下，全球资金流出新兴市场，对A股和人民币贬值都有一定压力。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。
为期4天的中共十八届五中全会将于今日闭幕，全会公报和“十三五”规划建议有待公布。
今日地产股表现整体优于大势，中房地产(000736.SZ)、宝安地产(000040.SZ)涨停报收。
沪深300指数收报3,533.31点，涨0.24%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,434.6点，涨0.49%，成交13,260手。130亿元额度的沪股通净卖出14.9亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。