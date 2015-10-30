沪综指小幅收跌 10月累计涨逾一成终结连四月跌势

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月30日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌，10月则累计涨逾一成，终结连四月跌势。分析师指出，今日盘中“十三五”概念股和券商板块表现抢眼，而量能近日持续萎缩预示当前筹码相对稳固，为指数后续冲关打下一定基础，料后市仍将维持震荡向上格局。
沪综指.SSEC收报3,382.56点，小跌4.75点或0.14%；该指数全周下跌0.88%，10月则累计上涨10.80%；今日上海A股成交3,060亿元人民币，上日为2,938亿元。
“今天市场热点和十八届五中全会全文还是有关系。”方正证券策略分析师陈敏说。
他指出，当前大盘处于区间震荡的上轨位置，指数面临冲关压力，券商板块弹性大，容易引起资金青睐，市场或选择券商股作为权重板块领头羊；另外，市场普遍关注二胎政策超预期，致今日“婴童”概念股领涨，“十三五”规划中提及的软件服务股今天也表现较好。
中共十八届五中全会周四闭幕，审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出，促进人口均衡发展，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动，实施“互联网+”行动计划。
今日券商板块表现优于大盘，中信证券(600030.SS)收涨3.79%。
沪深300指数.CSI300收报3,534.08点，涨0.02%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5尾盘报3,433.0点，跌0.09%，成交13,995手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出11.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。