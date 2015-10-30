沪综指小幅收跌 10月累计涨逾一成终结连四月跌势

路透北京10月30日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌，10月则累计涨逾一成，终结连四月跌势。分析师指出，今日盘中“十三五”概念股和券商板块表现抢眼，而量能近日持续萎缩预示当前筹码相对稳固，为指数后续冲关打下一定基础，料后市仍将维持震荡向上格局。

沪综指.SSEC收报3,382.56点，小跌4.75点或0.14%；该指数全周下跌0.88%，10月则累计上涨10.80%；今日上海A股成交3,060亿元人民币，上日为2,938亿元。

“今天市场热点和十八届五中全会全文还是有关系。”方正证券策略分析师陈敏说。

他指出，当前大盘处于区间震荡的上轨位置，指数面临冲关压力，券商板块弹性大，容易引起资金青睐，市场或选择券商股作为权重板块领头羊；另外，市场普遍关注二胎政策超预期，致今日“婴童”概念股领涨，“十三五”规划中提及的软件服务股今天也表现较好。

中共十八届五中全会周四闭幕，审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出，促进人口均衡发展，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动，实施“互联网+”行动计划。

今日券商板块表现优于大盘，中信证券(600030.SS)收涨3.79%。

沪深300指数.CSI300收报3,534.08点，涨0.02%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5尾盘报3,433.0点，跌0.09%，成交13,995手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出11.2亿元。（完）