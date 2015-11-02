沪综指缩量收挫1.7%连二日下跌 逢高兑现情绪持续压制大盘

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月2日 - 中国股市沪综指周一收挫1.7%连二日下跌，上海A股成交额创近一个月新低。分析师指出，今日大盘受管理层加大打击内幕交易消息影响低开，盘中一度冲高后再度回落。
PMI数据对短期市场情绪有所影响，今日消费类个股较活跃，但投资者根据三季报业绩调整持仓和部分逢高兑现情绪仍对市场形成压力。
沪综指.SSEC收报3,325.08点，跌57.48点或1.7%；今日上海A股成交2,845亿元人民币，上日为3,060亿元；此前成交额低点为10月9日的2,560亿元。
“主要是量能萎缩，量能萎缩的情况下技术面阻力和尾盘的压力继续显现。”首创证券策略分析师邵帅说。
中信建投证券分析师安尉指出，PMI数据显示中国经济增速缓中趋稳，传统产业和产能过剩行业整体利润压力仍较大，业绩是市场出现分化最重要的原因。目前市场主要热情仍围绕中国新经济方面，市场资金也据此开始布局下一阶段热点。
“我们觉得市场现在对于新的服务和消费的热情还是比较高的。”安尉说。
财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。
新华社周日晚间报导称，中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。
沪深300指数收报3,475.96点，跌1.64%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,396.0点，跌1.52%，成交13,412手。130亿元额度的沪股通净卖出9.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。