沪综指缩量收挫1.7%连二日下跌 逢高兑现情绪持续压制大盘

路透北京11月2日 - 中国股市沪综指周一收挫1.7%连二日下跌，上海A股成交额创近一个月新低。分析师指出，今日大盘受管理层加大打击内幕交易消息影响低开，盘中一度冲高后再度回落。

PMI数据对短期市场情绪有所影响，今日消费类个股较活跃，但投资者根据三季报业绩调整持仓和部分逢高兑现情绪仍对市场形成压力。

沪综指.SSEC收报3,325.08点，跌57.48点或1.7%；今日上海A股成交2,845亿元人民币，上日为3,060亿元；此前成交额低点为10月9日的2,560亿元。

“主要是量能萎缩，量能萎缩的情况下技术面阻力和尾盘的压力继续显现。”首创证券策略分析师邵帅说。

中信建投证券分析师安尉指出，PMI数据显示中国经济增速缓中趋稳，传统产业和产能过剩行业整体利润压力仍较大，业绩是市场出现分化最重要的原因。目前市场主要热情仍围绕中国新经济方面，市场资金也据此开始布局下一阶段热点。

“我们觉得市场现在对于新的服务和消费的热情还是比较高的。”安尉说。

财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。

新华社周日晚间报导称，中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。

沪深300指数收报3,475.96点，跌1.64%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,396.0点，跌1.52%，成交13,412手。130亿元额度的沪股通净卖出9.7亿元。（完）