沪综指连三日收跌 观望氛围浓厚成交创逾一个月新低

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月3日 - 中国股市沪综指周二连三日收跌，上海A股成交额创逾一个月新低。分析师称，今日股指波动幅度缩窄，维持上下两难的缩量震荡整理格局，场内观望氛围浓厚，资金入场意愿不强；盘中缺乏明显激发人气板块，技术面压力逐渐增大，料后市大盘面临突破方向。
沪综指.SSEC收报3,316.70点，跌8.39点或0.25%。今日上海A股成交2,439亿元人民币，上日为2,845亿元；此前成交额低点为9月30日的1,563亿元。
“最近的量缩得比较厉害，感觉入场的情绪不强。”信达证券策略分析师谷永涛说。
他并称，十八届五中全会过后，改革开放继续快速推进，但十三五规划整体符合市场预期，相关概念股未能在市场中形成持续热点。
十三五规划建议，加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率。积极培育公开透明、健康发展的资本市场，推进股票和债券发行交易制度改革，提高直接融资比重，降低杠杆率。
沪深300指数收报3,465.49点，跌0.30%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,387.0点，跌0.34%，成交12,309手。130亿元额度的沪股通净卖出8.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。