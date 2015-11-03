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中国财经 | 2015年 11月 3日 星期二 15:10 BJT

沪综指连三日收跌 观望氛围浓厚成交创逾一个月新低

路透北京11月3日 - 中国股市沪综指周二连三日收跌，上海A股成交额创逾一个月新低。分析师称，今日股指波动幅度缩窄，维持上下两难的缩量震荡整理格局，场内观望氛围浓厚，资金入场意愿不强；盘中缺乏明显激发人气板块，技术面压力逐渐增大，料后市大盘面临突破方向。

沪综指.SSEC收报3,316.70点，跌8.39点或0.25%。今日上海A股成交2,439亿元人民币，上日为2,845亿元；此前成交额低点为9月30日的1,563亿元。

“最近的量缩得比较厉害，感觉入场的情绪不强。”信达证券策略分析师谷永涛说。

他并称，十八届五中全会过后，改革开放继续快速推进，但十三五规划整体符合市场预期，相关概念股未能在市场中形成持续热点。

十三五规划建议，加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率。积极培育公开透明、健康发展的资本市场，推进股票和债券发行交易制度改革，提高直接融资比重，降低杠杆率。

沪深300指数收报3,465.49点，跌0.30%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报3,387.0点，跌0.34%，成交12,309手。130亿元额度的沪股通净卖出8.5亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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