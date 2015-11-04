沪综指早盘收升2.6% 两岸领导人将会面提振福建股领涨

路透北京11月4日 - 中国股市沪综指周三早盘收涨2.6%。分析师称，受两岸领导人将历史性会面消息提振，今日福建本地股大幅跳升领涨，加之最新公布的财新10月服务业PMI回升明显，一系列利好令市场风险偏好出现阶段性修复，大盘在连续缩量调整后最终迎来明显反弹。

沪综指.SSEC早盘收报3,402.299点，大涨85.603点或2.58%。今日上海A股早盘成交1,988亿元人民币，上日全天为2,439亿元。

“今天几大利好，对市场有一些正面的刺激。”国都证券策略分析师肖世俊说。

他指出，两岸领导人将会面具有标志性、历史性意义，两岸经济关系将走向更紧密的合作，此消息刺激早盘福建板块集体走强；而年底国企改革配套的措施将会加速推出，对相关板块提振明显。

两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。

早盘包括福建水泥(600802.SS)及厦门国贸(600755.SS)等多只福建本地股均收报涨停。

中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，提出以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，真正确立国有企业的市场主体地位，严格防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,564.30点，涨2.85%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5早盘收报3,492.0点，涨3.25%，成交9,577手。（完）