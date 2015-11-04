沪综指早盘收升2.6% 两岸领导人将会面提振福建股领涨

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月4日 - 中国股市沪综指周三早盘收涨2.6%。分析师称，受两岸领导人将历史性会面消息提振，今日福建本地股大幅跳升领涨，加之最新公布的财新10月服务业PMI回升明显，一系列利好令市场风险偏好出现阶段性修复，大盘在连续缩量调整后最终迎来明显反弹。
沪综指.SSEC早盘收报3,402.299点，大涨85.603点或2.58%。今日上海A股早盘成交1,988亿元人民币，上日全天为2,439亿元。
“今天几大利好，对市场有一些正面的刺激。”国都证券策略分析师肖世俊说。
他指出，两岸领导人将会面具有标志性、历史性意义，两岸经济关系将走向更紧密的合作，此消息刺激早盘福建板块集体走强；而年底国企改革配套的措施将会加速推出，对相关板块提振明显。
两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。
早盘包括福建水泥(600802.SS)及厦门国贸(600755.SS)等多只福建本地股均收报涨停。
中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，提出以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，真正确立国有企业的市场主体地位，严格防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。
新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,564.30点，涨2.85%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX5早盘收报3,492.0点，涨3.25%，成交9,577手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。